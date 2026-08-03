Ricardo Ruiz, la segunda víctima de una familia arruinada por la inseguridad: "El asesino de mi hermana anda por las calles"

Ricardo fue asesinado el sábado al mediodía de un disparo al corazón cuando atendía su comercio.

La familia de Ricardo Ruiz, el comerciante asesinado tras ser baleado durante un intento de robo en su ferretería de la avenida Libertad y Luciano Arrué, volvió a exigir justicia y cuestionó con dureza la situación de inseguridad en Mar del Plata.

La hermana de la víctima, Edith, habló con 0223 luego del crimen y aseguró: "Hoy me siento un poquito más fuerte para pedir justicia por mi hermano. Mar del Plata está totalmente a la deriva, no sentimos que nadie nos cuide. Queremos hacer una denuncia y nadie responde", expresó.

La mujer sostuvo que espera que los acusados no recuperen la libertad. "Dicen que estos asesinos están presos y lo único que espero es que nunca más los larguen", afirmó.

La ferretería de Ricardo, ubicada en la avenida Libertad y Luciano Arrué.

En su testimonio, también dirigió críticas a las autoridades provinciales y municipales. "Quisiera saber si el intendente y Kicillof me pueden escuchar. ¿Cuántas muertes más van a sumar? Dejaste a una familia destruida, una más vas a anotar", manifestó.

A su vez, Edith describió la desesperación que atraviesan los vecinos frente a la inseguridad. "¿Qué más querés que hagamos? ¿Salimos todos armados? ¿Nos matamos entre nosotros? ¿Qué querés hacer en Mar del Plata?", cuestionó.

"Todo lo que tenía se lo ganó trabajando"

Por otro lado, al recordar a su hermano, lo definió como un hombre dedicado por completo al trabajo. "Era excelente persona. Tenés a todo el barrio presente y también a amigos. No hay palabras para un laburante, porque lo que él tenía acá se lo ganó laburando, sin pedirle a nadie, viniendo de lunes a domingo a trabajar, sin darse la oportunidad de disfrutar", relató.

Conforme a su relato, Ricardo evitaba hablar de las dificultades que atravesaba para no preocupar a su familia. "Vos le preguntabas cómo andaba y siempre decía 'bien, no te preocupes, todo va bien'. Seguía poniendo el pecho", recordó.

Las autoridades secuestraron el arma homicida y detuvieron a los agresores.

"Nos matan como si fuéramos perros"

En otro punto, la hermana del comerciante sostuvo que la inseguridad afecta a todos los barrios de la ciudad. "Yo soy del Puerto y está igual que en todas las zonas. No podemos salir a ningún lado. Yo salgo a laburar y tengo que cuidarme de que no me saquen nada, que pueda llegar al trabajo", afirmó.

También hizo referencia al avance de la causa judicial, donde explicó que el fiscal Carlos Russo quedó a cargo de la investigación y expresó sus expectativas respecto del accionar de la Justicia. "Ahora vamos a ver. Hoy es lunes, el tribunal agarró los papeles. Como todo, va a ser un papelito más, pero apostemos a los jueces", indicó.

En el tramo más emotivo de su testimonio, Edith recordó que su familia ya había sufrido otro crimen y reclamó que no vuelva a repetirse una situación similar.

"Nos matan como si fuéramos perros, sin derecho a nada. Queremos justicia. Como familia tuvimos un caso así: el asesino de mi hermana anda por las calles y me hablan de que hoy los tienen presos. ¿Cuántas veces más tenemos que pasarlo? No me pueden volver a tocar otro familiar. Basta", expresó entre lágrimas.

Finalmente, cerró con un mensaje marcado por el dolor. "A la familia que dejaron destruida, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a consolar?".