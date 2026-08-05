Boca Juniors volvió a sonreír: derrotó a Estudiantes y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso por 1-0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y logró su primera victoria desde el regreso del entrenador al banco xeneize.

Boca Juniors consiguió un triunfo que necesitaba para empezar a tomar confianza en el Torneo Clausura 2026. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por las obras en La Bombonera, el Xeneize derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata con un gol de Santiago Ascacíbar y sumó su primera victoria desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

El conjunto azul y oro mostró una imagen sólida durante la primera mitad, en la que generó las situaciones más claras y logró abrir el marcador justo antes del descanso. Luego administró la ventaja con inteligencia en el complemento, controló los intentos del Pincha y terminó celebrando un éxito que le permite acomodarse en la Zona A del campeonato.

Los primeros minutos ofrecieron un desarrollo parejo. Boca avisó rápidamente con un centro cerrado de Lautaro Blanco que inquietó a Fabricio Iacovich, mientras que Estudiantes respondió con aproximaciones de Alexis Castro, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. En ese tramo también apareció la figura de Álvaro Montero, quien sostuvo el arco xeneize con dos intervenciones decisivas.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba igualado, llegó la diferencia. En el único minuto de descuento, Tomás Aranda abrió el juego hacia la izquierda para Lautaro Blanco, que envió un centro preciso al primer palo. Allí apareció Santiago Ascacíbar, quien aplicó la ley del ex y definió de primera para marcar el único tanto de la noche ante el club donde se formó futbolísticamente.

En el segundo tiempo, Boca apostó por controlar el desarrollo del partido y minimizar los riesgos. Estudiantes tuvo más tiempo la pelota, pero le costó generar peligro. La ocasión más clara para el equipo de Alexander Medina fue un remate de Leonel Flores que pasó cerca del travesaño, mientras que el Xeneize respondió con otra chance del propio delantero, que desperdició un mano a mano frente a Iacovich.

Con esta victoria, Boca alcanzó las cuatro unidades y se ubicó en el séptimo puesto de la Zona A, además se puso quinto en la tabla anual con 34 puntos al igual que el "Pincha" y quedó a cuatro unidades de Independiente Rivadavia que es el líder. Mientras que Estudiantes quedó tres posiciones por detrás con tres puntos. Más allá del resultado, el equipo de Arruabarrena dejó señales positivas desde el funcionamiento colectivo y comenzó a recuperar confianza tras un inicio irregular en el certamen.

Ahora, el Xeneize buscará darle continuidad a este buen momento cuando reciba a Vélez el próximo sábado 9 de agosto desde las 19:15, nuevamente con la obligación de sumar para seguir escalando posiciones en el Torneo Clausura. La victoria frente a Estudiantes puede representar un punto de partida para un Boca que necesita reencontrarse con el protagonismo y volver a ilusionar a sus hinchas.