El dato que destruye la gestión de Juan Román Riquelme y hace explotar el debate en Boca

Un informe revela un preocupante panorama para la gestión del presidente xeneize: ningún refuerzo incorporado desde 2020 dejó dinero en una venta para el club.

La gestión de Juan Román Riquelme como presidente de Boca Juniors volvió a quedar en el centro del debate tras conocerse un dato que genera fuerte preocupación entre los hinchas. Desde que comenzó su ciclo al frente del club, ningún futbolista incorporado como refuerzo fue vendido posteriormente para generar ingresos, una situación que deja en evidencia las dificultades de la institución para recuperar las millonarias inversiones realizadas en el mercado de pases.

El relevamiento muestra que todas las ventas que permitieron ingresos importantes para Boca durante este período correspondieron a futbolistas surgidos de las divisiones inferiores o incorporados antes de 2020. En cambio, ninguno de los jugadores comprados durante la actual gestión fue transferido al exterior o a otro club dejando una ganancia económica, un escenario que alimenta las críticas hacia la política deportiva encabezada por el máximo ídolo xeneize.

La lista de casos es extensa y refleja una tendencia preocupante. Carlos Zambrano, Nicolás Orsini, Norberto Briasco, Esteban Rolón, Juan Ramírez, Luis Advíncula, Darío Benedetto, Guillermo "Pol" Fernández y Cristian Lema dejaron Boca tras rescindir contrato o marcharse con el pase en su poder. En tanto, Marcelo Saracchi fue cedido a préstamo, mientras que futbolistas como Nicolás Figal, Leandro Brey y Miguel Merentiel continúan en el plantel sin haber protagonizado una transferencia.

A esa nómina se suman situaciones llamativas como las de Lucas Blondel y Lucas Janson. Ambos continúan perteneciendo a Boca, aunque hace varios torneos dejaron de ser considerados piezas importantes dentro del equipo. Incluso el lateral derecho fue cedido a préstamo a Huracán, sin que hasta el momento aparezca una operación que permita recuperar parte de la inversión realizada por el club.

Las incorporaciones más recientes tampoco modifican la tendencia. Kevin Zenón, Tomás Belmonte, Milton Giménez, Brian Aguirre, Agustín Martegani, Juan Barinaga, Carlos Palacios, Ayrton Costa, Rodrigo Battaglia, Agustín Marchesín, Alan Velasco, Williams Alarcón, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Leandro Paredes, además de Ángel Romero, Santiago Ascacíbar y Leandro Lozano, siguen formando parte del patrimonio del club o llegaron recientemente, pero hasta el momento ninguno fue vendido para generar un ingreso por transferencia.

Más allá de los resultados deportivos, el dato abre un nuevo foco de discusión sobre la administración de Boca. La institución desembolsó decenas de millones de dólares en refuerzos durante la Era Riquelme, pero todavía no logró recuperar capital mediante ventas de esos futbolistas. Un escenario que incrementa los cuestionamientos sobre la planificación del mercado de pases y la estrategia económica de una gestión que continúa bajo la mirada de los socios e hinchas.