Fopea alerta por cuentas de Instagram que promueven la justicia por mano propia en Mar del Plata

A través de un comunicado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su preocupación por la aparición de distintas páginas de Instagram de Mar del Plata que promueven la justicia por mano propia sobre presuntos delincuentes.

Según advirtió la entidad, en una de esas cuentas puede verse a un interno alojado en la Unidad Penal de Batán amenazando gravemente a otro detenido. En el video, el agresor asegura haberle quemado un pie con agua y aceite caliente como supuesto castigo por un delito por el que la víctima aún no fue juzgada ni condenada.

La página, que reúne cerca de 260.000 seguidores, recibe además comentarios que respaldan el uso de la violencia como forma de hacer justicia. Fopea también señaló que la cuenta difunde información sobre hechos delictivos que podría provenir de fuentes policiales y se presenta de manera confusa como un medio periodístico, incluso ofreciendo espacios publicitarios a través de un área comercial.

En otro caso, una página administrada por una mujer publicó la foto de una persona acusada de un delito antes de que fuera detenida, junto con datos sobre su domicilio, lo que promueve que particulares intenten hacer justicia por mano propia, según la organización.

Ante esta situación, Fopea recordó que la libertad de expresión tiene como límite el respeto por las leyes y que no ampara la promoción de linchamientos ni la usurpación de funciones que corresponden exclusivamente a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial. Además sostuvo que las críticas al funcionamiento de las instituciones no justifican la comisión de delitos ni la vulneración de derechos de terceros.

Finalmente, el Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea remarcó que estas prácticas no pueden equipararse con el periodismo. La organización recordó que el ejercicio profesional exige actuar con apego a la legalidad, respetar la ética periodística, verificar la información y contribuir a la búsqueda de la verdad, evitando fomentar el morbo, la venganza o la violencia.