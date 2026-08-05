Se disfrazaron de policías e irrumpieron en una casa: golpearon al dueño y robaron una suma de dinero millonaria

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la ciudad de Córdoba después de que una banda de delincuentes, que intentaba hacerse pasar por personal policial, irrumpiera por la fuerza en una vivienda y se llevara una importante suma de dinero.

El violento asalto ocurrió durante las primeras horas de la noche del martes en un domicilio ubicado sobre calle Los Viveros al 900, en el barrio Villa Retiro. Según la denuncia realizada por el propietario del inmueble, un grupo de hombres ingresó a la casa simulando un operativo policial y una vez adentro lo redujeron a golpes para robarle.

Según la información oficial, al menos uno de los delincuentes portaba un arma de fuego. Tras apoderarse del dinero, cuyo monto no fue informado, el grupo escapó rápidamente en un auto, antes de que llegaran los verdaderos efectivos policiales.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una lesión leve en una de sus manos. Después de radicar la denuncia, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó distintas medidas para identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del hecho.

La investigación del caso buscará determinar cómo actuó la banda y si existen registros de cámaras de seguridad o testimonios que permitan avanzar en su identificación y localización.