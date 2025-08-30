Le robó la moto a un delivery y sus compañeros fueron a buscarlo en caravana, lo golpearon y lo filmaron: "¿Ahora pedís por favor?"

Repartidores de PedidoYa protagonizaron este sábado por la tarde un violento episodio tras el robo de una moto a uno de sus compañeros. Una caravana de trabajadores dieron con el delincuente, lo golpearon y lo retuvieron. Todo quedó registrado en videos.

El hecho ocurrió luego de que deliverys de la aplicación detectaran, gracias al GPS, la ubicación del vehículo sustraído y organizaran una caravana para recuperarlo. Finalmente, interceptaron al sujeto en la zona de 11 de Septiembre y 228.

En los videos que circularon tras el hecho se observa cómo varios repartidores reducen al hombre en el piso y lo golpean, mientras este pedía que dejaran de agredirlo. Según señalaron, la moto había sido robada esta misma tarde.

En las imágenes se escucha al acusado pedir que dejen de golpearlo. Sin embargo, los trabajadores le contestaban: "¿Ahora pedís por favor?".