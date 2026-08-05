Miércoles otoñal y ¿con lluvias?: el pronóstico para Mar del Plata

El miércoles 5 de agosto el clima en Mar del Plata se presentará con condiciones estables durante gran parte de la jornada, aunque el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una mañana con neblina en algunos sectores de la ciudad, una temperatura de 11°C y una baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%.

El viento soplará del oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando al sudoeste por la tarde y cambiando al sudeste por la noche, aunque con menor intensidad.

Neblina por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche: así estará el tiempo este miércoles en Mar del Plata. Imagen: SMN.

Durante la tarde el cielo permanecerá nublado, con una temperatura máxima prevista de 14°C, mientras que las chances de lluvia seguirán siendo muy bajas.

Hacia la noche, en tanto, las condiciones podrían desmejorar con la aparición de lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango de 10 a 40%, con una temperatura cercana a los 11°C.

Para el jueves se espera un importante cambio en las condiciones climáticas con un doble alerta amarilla que incluye tormentas por la tarde y fuertes vientos por la noche. Se espera un importante descenso de la temperatura y la baja sensación térmica se extenderá durante varios días.