¿Más lluvias?: inicio de semana complicado en Mar del Plata
La temperatura llegará a los 14° este lunes en la ciudad, aunque pronosticaron precipitaciones durante todo el día.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un domingo fresco y nublado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un inicio de semana con más lluvias, aunque no tendrán la misma intensidad que las registradas el viernes pasado.
En principio, el organismo prevé un final de jornada con chaparrones, temperatura que descenderá hasta los 8° y viento fuerte, de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h), proveniente del sector norte.
En cuanto al lunes, se esperan lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche, junto una máxima de 14° y una mínima de 6°, superior a los 11° del domingo.
Por el lado del viento, el SMN proyecta que sople desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h por la mañana, y un descenso a partir de la tarde (7-12 km/h) que se extenderá también durante la noche.
Para el martes mejorarían las condiciones climáticas, ya que no anuncian precipitaciones, el cielo estaría parcialmente nublado y el termómetro alcanzaría los 13°.
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