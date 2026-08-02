¿Más lluvias?: inicio de semana complicado en Mar del Plata

El martes se normalizarán las condiciones y volverá a salir el sol, según el SMN.

Después de un domingo fresco y nublado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un inicio de semana con más lluvias, aunque no tendrán la misma intensidad que las registradas el viernes pasado.

En principio, el organismo prevé un final de jornada con chaparrones, temperatura que descenderá hasta los 8° y viento fuerte, de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h), proveniente del sector norte.

Se viene una nueva jornada bajo el agua en Mar del Plata.

En cuanto al lunes, se esperan lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche, junto una máxima de 14° y una mínima de 6°, superior a los 11° del domingo.

Por el lado del viento, el SMN proyecta que sople desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h por la mañana, y un descenso a partir de la tarde (7-12 km/h) que se extenderá también durante la noche.

De esta manera se desarrollará el inicio de la semana en la ciudad, conforme al SMN.

Para el martes mejorarían las condiciones climáticas, ya que no anuncian precipitaciones, el cielo estaría parcialmente nublado y el termómetro alcanzaría los 13°.