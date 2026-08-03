Lunes gris e inestable en Mar del Plata: cuándo llueve
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones durante todo el día. El viento será leve del este.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La primera semana de agosto comienza con tiempo inestable en Mar del Plata. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes estará marcado por el cielo mayormente cubierto, lloviznas durante la mañana y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.
Según los datos del organismo, la temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C, por lo que el ambiente continuará fresco durante toda la jornada.
En cuanto a las precipitaciones, luego de un fin de semana con momentos de lluvia y de la ciclogénesis del vierne, el SMN prevé una probabilidad de entre el 10 y el 40% en los tres tramos del día, por lo que no se descarta tener el paraguas a mano para salir de casa.
A la par, el viento soplará del sector este y sudeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas pero que podrían incrementar la sensación de fresco.
De acuerdo con el pronóstico extendido, la inestabilidad continuará en los próximos días, con temperaturas máximas que se mantendrán alrededor de los 14 y 15°C.
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