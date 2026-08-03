Primero neblina, después tormenta: la semana sigue inestable en Mar del Plata

La neblina se extenderá hasta la mañana del miércoles y se esperan tormentas fuertes el jueves.

Luego de un inicio de semana nublado y húmedo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó neblina en las siguientes dos jornadas y anticipó tormentas fuertes para el jueves en Mar del Plata.

En principio, el organismo anunció un cierre de lunes con baja probabilidad de lluvias aisladas, temperatura que descenderá hasta los 10° y viento suave, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), desde el este.

El lunes finaliza con baja probabilidad de lluvias aisladas y el martes comienza con neblina.

En cuanto al martes, se prevé neblina que reducirá la visibilidad durante la madrugada, la mañana y la noche, mientras que a la tarde el cielo estará mayormente nublado.

Por el lado del termómetro, el SMN adelantó una máxima de 14° y una mínima de 8°, similar a la de esta jornada, y proyectó variaciones en el viento.

El SMN anticipó fuertes precipitaciones para este jueves en Mar del Plata.

Se espera que corra tenue desde el sudoeste a la mañana y que aumente su intensidad en la tarde, cuando rotará al noreste y alcanzará entre 13 y 22 km/h. A la noche mantendrá su velocidad, pero soplará del norte.

De cara al miércoles, también se registraría neblina a la madrugada y la mañana, y pronosticaron tormentas fuertes para el jueves.