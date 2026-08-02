Domingo frío en Mar del Plata: cuándo pueden llegar las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico para el cierre del fin de semana. La jornada tendrá condiciones típicas del invierno y un cambio que podría hacerse sentir hacia las últimas horas del día.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá este domingo un marcado ambiente invernal, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y temperaturas bajas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 11°C.
En cuanto a las precipitaciones, la mañana y la tarde transcurrirán con una baja probabilidad de lluvias, de entre 0 y 10%. Sin embargo, hacia la noche las condiciones se volverán más inestables y la posibilidad de precipitaciones aumentará a un rango de 10 a 40%.
Respecto al viento, se prevén velocidades de 13 a 22 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se incrementarán a 23 a 31 km/h. Además, el viento rotará de dirección a lo largo del día.
Cómo sigue el tiempo
Para el lunes se espera una jornada más templada, con una mínima de 6°C y una máxima de 14°C, aunque continuará la inestabilidad. El pronóstico indica probabilidad de lluvias de entre 10 y 40% durante la mañana, la tarde y la noche, con viento de 13 a 22 km/h durante toda la jornada.
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