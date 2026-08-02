Domingo frío en Mar del Plata: cuándo pueden llegar las lluvias

Mar del Plata tendrá este domingo un marcado ambiente invernal, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y temperaturas bajas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 11°C.

En cuanto a las precipitaciones, la mañana y la tarde transcurrirán con una baja probabilidad de lluvias, de entre 0 y 10%. Sin embargo, hacia la noche las condiciones se volverán más inestables y la posibilidad de precipitaciones aumentará a un rango de 10 a 40%.

Respecto al viento, se prevén velocidades de 13 a 22 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se incrementarán a 23 a 31 km/h. Además, el viento rotará de dirección a lo largo del día.

Cómo sigue el tiempo

Para el lunes se espera una jornada más templada, con una mínima de 6°C y una máxima de 14°C, aunque continuará la inestabilidad. El pronóstico indica probabilidad de lluvias de entre 10 y 40% durante la mañana, la tarde y la noche, con viento de 13 a 22 km/h durante toda la jornada.