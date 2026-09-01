Agarrate Catalina: emiten un alerta amarillo por tormenta para este miércoles y jueves en Mar del Plata

Se terminó el veranito y regresa el mal tiempo a la ciudad.

Con el martes se termina la seguidilla de días lindos en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormenta desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del jueves.

En principio, para esta noche se espera que la temperatura descienda hasta los 10°, viento suave desde el sector sudoeste, de entre 7 y 12 km/h, y cielo mayormente nublado.

Se esperan fuertes tormentas desde la tarde del miércoes hasta la madrugada del jueves.

Después de una madrugada sin gotas, se registrarían tormentas aisladas en la mañana del miércoles, para el que anunciaron una máxima de 15° y una mínima de 8°, por lo que será un día especialmente pesado.

Sin embargo, las advertencias climáticas rigen a partir de la tarde: el organismo anticipó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

Además, el SMN anticipó que se esperan valores de precipitación acumulada que rondarán los 20 y 50 milímetros, aunque pueden ser superados de forma puntual.

Si bien el alerta se extiende hasta la madrugada del jueves, también pronosticaron chaparrones para la mañana y la tarde, junto a intensas ráfagas del sudoeste.

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