Una nueva guardia pediátrica toma forma en el hospital de Balcarce

El hospital municipal de Balcarce tendrá una nueva guardia de pediatría en 2027.

Una nueva guardia de pediatría comienza a tomar forma en el hospital municipal “Felipe Antonio Fossati” de Balcarce, a partir de la transformación de un inmueble lindero al centro asistencial que será destinado exclusivamente a la atención de pacientes menores de edad.

El intendente Esteban Reino recorrió el avance de los trabajos días atrás junto al exdirector del hospital, Gabriel Angelini, y la supervisora Sofía Giannetti, y destacó el ritmo que adquirió la obra, que representa una nueva ampliación de la infraestructura sanitaria local. Este martes 1 de septiembre el doctor Alejandro Cano (h) asumió formalmente como nuevo director del nosocomio.

El director del hospital de Balcarce, Gabriel Angelini, junto a la supervisora Sofía Giannetti y el intendente Reino.

Aporte de vecinos y la adquisición de un inmueble

La iniciativa se lleva adelante a partir de un esquema que combina el aporte de vecinos, la intervención de trabajadores municipales y la adquisición del inmueble por parte de la comuna. La vivienda fue incorporada con el objetivo de convertirla en un espacio destinado específicamente a la atención pediátrica.

“Estamos muy encaminados y es una obra que se está realizando con donaciones de vecinos, mano de obra municipal y un equipo de albañiles que está trabajando con mucha dedicación”, señaló Reino durante la recorrida.

El jefe comunal también planteó como objetivo que los trabajos puedan finalizar antes de fin de año. “Ojalá podamos estar inaugurando algo que será un paso más en la salud pública de Balcarce, especialmente para nuestros niños”, expresó.

Los trabajos en Balcarce podrían estar finalizados antes del 2027.

Cómo será la nueva guardia pediátrica del hospital de Balcarce

De acuerdo con el proyecto, el nuevo sector contará con una recepción conectada a un amplio pasillo de circulación y dispondrá de dos consultorios destinados a la atención de los pacientes.

La dependencia también tendrá un área de triage, destinada a la clasificación de los pacientes según la prioridad de atención, y un shock room para situaciones de mayor complejidad.

Este último espacio estará articulado con la actual guardia del hospital municipal, lo que permitirá integrar la nueva área pediátrica con el funcionamiento del centro asistencial. El sector se completará con sanitarios destinados al público.

La incorporación de esta dependencia permitirá disponer de un espacio diseñado específicamente para la atención pediátrica, con condiciones adecuadas para responder a las necesidades del servicio y brindar una prestación acorde a las demandas de la comunidad.