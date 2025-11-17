Licitan en Balcarce la renovación de otro de los pisos del hospital

El hospital Fossati es el único efector de salud del distrito de Balcarce.

Avanzan en Balcarce los procesos administrativos para concretar la apertura de la licitación pública Nº 4/25, que permitirá contratar trabajos de albañilería, plomería, electricidad y distintas terminaciones correspondientes a la tercera etapa del plan de reacondicionamiento del área de internación del primer piso del hospital municipal “Felipe Antonio Fossati”. La ejecución de los próximos trabajos se da en el marco de un período de constantes obras de modernización en los diferentes pisos del nosocomio encaradas en los últimos años.

El presupuesto oficial en esta ocasión se estableció en los $ 201.659.255 y se prevé que la obra comience durante los primeros meses de 2026.

Este nuevo abordaje en el único efector de salud del distrito se articula con las mejoras ya ejecutadas en los pisos segundo y tercero del centro asistencial, dando continuidad a un proceso integral de modernización edilicia.

El hospital de Balcarce es renovado integralmente en todos sus pisos.

Las firmas interesadas deberán presentar cotizaciones que abarquen la totalidad de los ítems requeridos y podrán consultar o adquirir el pliego de bases y condiciones hasta el viernes 12 de diciembre.

La apertura de las propuestas se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2025, a las 11, en la oficina de compras y suministros, situada en el edificio municipal de avenida Aristóbulo del Valle y calle 16.