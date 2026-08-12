Violento robo a un matrimonio en Balcarce: sospechan que la banda era de Mar del Plata y un cómplice local les pasó el dato

Semanas después del violento robo que sufrió la familia Scioli en Balcarce, la investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal sobre los hechos avanzó de manera significativa.

Según La Vanguardia, de la reconstrucción de los hechos que plantea la Fiscalía se desprende que los delincuentes habrían utilizado dos vehículos para cometer el asalto y posteriormente huir a Mar del Plata, de donde se estima que salieron.

Una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía sostiene que alguien de Balcarce le marcó la vivienda a la banda de Mar del Plata.

Aparentemente, la banda sería oriunda de la ciudad y se habría dirigido a Balcarce a cometer el robo, y puntualmente a la casa de los Scioli. Por tal motivo, se sospecha que los delincuentes tenían el dato.

Ahora, investigan quién pudo haberlo dado desde Balcarce. Si bien no está confirmado que la hipótesis que sigue la Fiscalía asegure que existió un cómplice, se trata de una de las líneas de investigación más fuertes.

Los próximos avances intentarán establecer si el robo a la familia Scioli fue un golpe planificado por una banda externa o si existió una conexión local que les facilitó la información.

El violento robo a la familia de Balcarce

Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda en Balcarce ubicada en Kelly al 800, redujeron al matrimonio propietario y tras golpearlos y amenazarlos de muerte, escaparon con una importante suma de dinero y joyas.

Según replicaron medios locales, los delincuentes irrumpieron en la propiedad tras romper una puerta de vidrio. Las víctimas fueron Antonio Scioli de 72 años y Marta Reveruzzi, de 64.

Los asaltantes golpearon al matrimonio, los ataron y les exigieron que entregaran el dinero. Los sujetos llevaron al hombre hasta el baño, lo introdujeron dentro de la bañera y lo amenazaron para que revelara dónde guardaba la plata.

Tras amenazar a la mujer, los delincuentes finalmente se apoderaron de un botín y se dieron a la fuga. El matrimonio fue trasladado en una una ambulancia a la guardia del Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati", donde recibieron atención médica.

La Vanguardia catalogó el episodio como uno de los asaltos más violentos registrados en Balcarce en los últimos tiempos.