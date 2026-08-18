Harán una quema masiva de drogas provenientes de Mar del Plata

En esta jornada se destruirán estupefacientes, prendas de vestir, balanzas, cuchillos y otros objetos provenientes de distintas causas.

Balcarce se prepara para ser el escenario de un importante operativo de incineración de drogas y diversos elementos secuestrados en procedimientos judiciales. La quema tendrá lugar el próximo 28 de agosto en el predio de disposición final de residuos ubicado sobre la ruta provincial 55.

En esta jornada se destruirán estupefacientes, prendas de vestir, balanzas, cuchillos y otros objetos provenientes de distintas causas. Además, la magnitud del operativo se incrementará al incluir material secuestrado en investigaciones realizadas en Mar del Plata, que también será incinerado en Balcarce.

La elección de Balcarce para este procedimiento responde a que es el único distrito que actualmente ofrece su predio de disposición final para llevar adelante este tipo de operativos, lo que permite concentrar material de toda la región.

Por otro lado, alrededor de 140 armas vinculadas a diferentes investigaciones ya fueron trasladadas al RENAR para su tratamiento y destrucción, por lo que no formarán parte de la quema prevista para el 28 de agosto.

Este predio sobre la ruta 55 cuenta con antecedentes en este tipo de acciones. En 2021, la SubDDI Balcarce, a pedido del Ministerio Público Fiscal, realizó allí la incineración de una gran cantidad de estupefacientes incautados entre 2018 y 2021, principalmente relacionados con investigaciones por narcomenudeo.

En aquella oportunidad, se destruyeron sustancias como cocaína y marihuana en un procedimiento supervisado por autoridades judiciales y desarrollado bajo un riguroso dispositivo de seguridad.