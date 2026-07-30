La UNLP trabaja en Balcarce en un acuerdo para transformar papas en alimentos de interés social

La Universidad Nacional de La Plata y el municipio de Balcarce avanzan en la elaboración de un acuerdo que permitirá transformar parte de la producción de papa del distrito en alimentos deshidratados destinados a fortalecer los programas alimentarios de la municipalidad. La novedad se conoce poco tiempo después del hito logrado también en Balcarce por el INTA, que registró oficialmente el desarrollo de una nueva variedad de papa de menor pardeamiento y mayor tolerancia al daño mecánico, algo relevante para la cadena industrial.

La actual iniciativa comenzó a tomar forma tras la reciente visita del intendente de Balcarce, Esteban Reino, al polo productivo y social de la UNLP, donde recorrió la Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS) y conoció el proceso de elaboración de alimentos deshidratados de alto valor nutricional que desarrolla la universidad.

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, en su visita a La Plata.

A partir de ese encuentro, ambas instituciones comenzaron a trabajar en un esquema de cooperación que prevé que productores de Balcarce aporten papa como materia prima para su procesamiento en la denominada Planta PAIS. Una vez industrializados, los alimentos elaborados por la universidad serían entregados al municipio para fortalecer los comedores y programas de asistencia alimentaria locales.

La propuesta busca agregar valor a una de las principales producciones del sudeste bonaerense mediante la aplicación de tecnología desarrollada por la UNLP, generando un circuito de cooperación que vincule la producción agrícola con las políticas públicas de seguridad alimentaria.

La denominada Planta PAIS de la UNLP.

El acuerdo, que aún se encuentra en etapa de análisis y elaboración, forma parte de una agenda de trabajo conjunto entre la universidad y el municipio para impulsar iniciativas de desarrollo con impacto social. De concretarse, permitirá aprovechar la producción regional, optimizar el uso de la materia prima y ampliar el alcance de los programas alimentarios destinados a los sectores más vulnerables.

La Planta PAIS constituye uno de los proyectos estratégicos de la Universidad Nacional de La Plata en materia de producción con inclusión social. Con capacidad para elaborar hasta 150 mil raciones diarias de alimentos deshidratados, representa una herramienta concreta para poner el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico al servicio de las necesidades de la comunidad.