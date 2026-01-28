La buena del día: encontraron a salvo al hombre que era intensamente buscado en Mar del Plata

Afortunadamente, se confirmó la aparición del hombre de 47 años sano y salvo que estaba desaparecido en Mar del Plata y su familia buscaba de manera desconsolada. La noticia llevó tranquilidad a sus allegados, quienes habían manifestado gran preocupación debido a su estado de salud.

El hombre había sido visto por última vez el 27 de enero, cuando circulaba en bicicleta por el barrio Los Pinares. Ante la falta de novedades y teniendo en cuenta que necesitaba tomar su medicación, la familia había radicado una denuncia para averiguar su paradero y apelado a la solidaridad de la comunidad para encontrarlo.

Según confirmó su familia, el hombre fue encontrado en el barrio Central de Félix U. Camet, a unas seis cuadras de la casa de su madre. Al momento de ser hallado, estaba con su bicicleta en la vía pública.

En cuanto a su estado de salud, la familia señaló que el hombre se encuentra consciente y que su hermana estaba yendo al lugar para asistirlo y darle su medicación.

Los allegados del hombre agradecieron la difusión del caso y la colaboración de la comunidad, que resultaron fundamentales para encontrarlo.