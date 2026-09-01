Investigan a los dueños de un geriátrico por una estafa millonaria a un jubilado

Al consultar con el Banco Nación, la familia se enteró de un préstamo millonario que el residente aseguró no haber solicitado.

La Justicia de Punta Alta investiga una presunta defraudación informática ocurrida en un hogar de ancianos de esa ciudad, donde uno de los residentes habría sido víctima de operaciones bancarias no autorizadas por un monto cercano a los $10 millones.

La causa, a cargo de la UFIJ N°20 bajo la dirección del fiscal Rodolfo De Lucia, se originó tras una denuncia presentada el 23 de febrero por José Luis Denápole. La nieta del hombre, María Candela Denápole, detectó la irregularidad cuando intentó renovar los plazos fijos de su abuelo y encontró la cuenta suspendida.

Al consultar con el Banco Nación, la familia se enteró de un préstamo millonario que el residente aseguró no haber solicitado. Además, se identificaron siete transferencias realizadas entre el 15 de enero y el 15 de febrero, junto con otras operaciones y compras desconocidas para el denunciante.

Las transferencias se efectuaron desde la aplicación BNA hacia diversas cuentas de terceros, cuyos titulares no eran conocidos por la víctima. Según las investigaciones, la pareja responsable del geriátrico, Sergio Daniel Escalante y Gisela Ayelén Rodríguez Lara, habrían utilizado los datos personales del anciano para ejecutar estas maniobras financieras.

Para llevar a cabo las operaciones, los sospechosos presuntamente habrían empleado cuentas intermedias de otras personas, para luego redirigir los fondos hacia cuentas vinculadas a ellos mismos, según detalló el Ministerio Público Fiscal.

Como parte de las medidas judiciales, se realizaron allanamientos en dos domicilios: uno en Darwin 332, residencia de la pareja implicada, y otro en Humberto Primo 1076, donde funciona el hogar de ancianos. Durante estas diligencias, el personal especializado en Cibercrimen Región Interior secuestró teléfonos celulares y documentación relevante.

El material incautado será sometido a peritajes con el objetivo de esclarecer cómo se concretaron las operaciones fraudulentas y reunir evidencia para avanzar en la causa.