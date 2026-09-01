Impactante robo en un barrio privado: saquearon al menos nueve viviendas

Se estima que las viviendas afectadas podrían ser más de nueve.

Un robo millonario sacudió al barrio privado La Península en Neuquén, tras registrarse el saqueo de al menos nueve viviendas en el último fin de semana. El hecho fue denunciado el pasado lunes, cuando algunos propietarios llegaron al lugar y advirtieron destrozos en sus casas.

Según el relevamiento policial, los delincuentes se llevaron televisores, herramientas, equipos de pesca, ropa y dos cuatriciclos. Hasta el momento se registraron nueve denuncias, pero se presume que podrían ser más las viviendas afectadas.

En siete de las casas se encontraron faltantes y en las otras dos, los delincuentes solo provocaron roturas en puertas y ventanas.

A partir de la primera denuncia se desplegó rápidamente un operativo policial. Al Destacamento Mari Menuco se sumaron efectivos de Criminalística, del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales y de la Comisaría 52 de Centenario.

El botín millonario

Según el relevamiento de las autoridades, los ladrones recorrieron las distintas propiedades y seleccionaron los objetos de valor que podían llevarse. En una de las casas cargaron televisores, una notebook, una motoguadaña, una cafetera, una pava eléctrica, elementos de pesca y herramientas.

En otros domicilios desaparecieron más televisores, herramientas de jardinería, cañas de pescar, mochilas, ropa y trajes de neoprene. Sin embargo, lo más impactante fue el robo de dos cuatriciclos: un Honda de unos 450 centímetros cúbicos y un Polaris de 1000 cc, de importantes dimensiones.

Los investigadores intentan determinar ahora cómo lograron entrar los delincuentes y cómo pudieron salir del complejo. Las viviendas afectadas no cuentan con cámaras, pero el barrio tiene seguridad privada en el acceso y los recorridos internos.