Insólito robo: en menos de un minuto se llevaron el techo del auto

Un insólito robo ocurrió este lunes por la noche en el barrio Los Tilos, donde un delincuente se llevó el techo corredizo de un automóvil estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.05, en la zona de Cataluña y 212. Según pudo saber 0223, el delincuente se acercó caminando hasta el vehículo y, en cuestión de segundos, logró levantar y desprender el vidrio del techo. Luego escapó corriendo con el elemento sustraído.

La secuencia, que duró menos de un minuto, quedó registrada por cámaras de seguridad y en las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa con claridad el accionar del delincuente.

Los perros de la zona comenzaron a ladrar al escuchar los ruidos, lo que alertó a los vecinos. Ante la situación, se comunicaron con el 911 y dos móviles policiales llegaron rápidamente al lugar.

Sin embargo, los efectivos no pudieron localizar al sospechoso. De acuerdo con el relato de los vecinos, un automóvil lo habría estado esperando en la esquina de 210, desde donde finalmente escapó. El vehículo fue descripto como un Fiat Uno.

El episodio vuelve a poner en alerta a los vecinos del barrio, que aseguran que los hechos de inseguridad se repiten con frecuencia en la zona.