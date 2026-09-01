“Esto es un industricidio”: fuerte crítica de un ministro bonaerense al Gobierno de Milei en su paso por Mar del Plata

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, pasó por los estudios de Extra (FM 102.1) durante su visita a Mar del Plata y dejó fuertes definiciones sobre la situación económica y productiva del territorio bonaerense.

En una entrevista en la que abordó distintos temas de la agenda provincial, Rodríguez se refirió al estado de las economías regionales, el sector frutihortícola y los reclamos de la Provincia al Gobierno nacional. También hizo especial hincapié en la situación de la pesca marplatense.

Uno de los primeros temas abordados fue el Congreso de FILAPI, el principal encuentro latinoamericano de apicultura que se desarrolla esta semana en Mar del Plata y que cuenta con la participación de productores, técnicos y profesionales de distintos países.

Uno de los primeros temas abordados fue el Congreso de FILAPI

Para Rodríguez, la realización del evento también representa una oportunidad para poner en valor una actividad que tiene presencia en todo el territorio bonaerense. “La apicultura genera oportunidades de trabajo y desarrollo local en los 135 distritos”, destacó.

Críticas al rumbo económico

Al analizar la situación de las economías regionales, el ministro trazó un panorama crítico y aseguró que atraviesan una problemática similar a la de otros sectores productivos.

“Están pasando momentos muy difíciles”, sostuvo Rodríguez, quien señaló entre las principales dificultades los costos, el precio de los combustibles y la caída de la demanda interna.

Según explicó, el menor poder adquisitivo de la población repercute directamente sobre los productores porque “la demanda no convalida aumentos de precios” y los valores de venta quedan por debajo de las necesidades del sector.

“Un tercio de la producción agropecuaria y agroalimentaria del total del país se produce en Buenos Aires”.

Para el funcionario, el problema excede al sector agropecuario y alcanza a buena parte de la economía. “Estamos ante un modelo económico donde la enorme mayoría de los sectores, y sobre todo aquellos que generan trabajo, están atravesando una situación crítica”, afirmó.

En ese sentido, calificó la situación de la industria como un “industricidio” y remarcó el peso que tiene la Provincia de Buenos Aires en la producción nacional.

“Un tercio de la producción agropecuaria y agroalimentaria del total del país se produce en Buenos Aires”, señaló, y agregó que la participación bonaerense llega al 50% cuando se habla de industrialización.

El ministro Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires realizó un análisis sobre la situación industrial en Mar del Plata

Rodríguez también apuntó contra la caída del consumo y sostuvo que sectores como el comercio dependen directamente del mercado interno. “Cuando cae el poder adquisitivo y se retrae el mercado interno, son los sectores más afectados”, explicó.

Un nuevo censo para conocer al sector frutihortícola

Otro de los ejes que trabaja el gobierno es el censo frutihortícola que comenzó en la Provincia de Buenos Aires y que se extenderá hasta fines de octubre.

Rodríguez explicó que uno de los principales objetivos es actualizar la información. “Cuando me preguntaban cuántos productores frutihortícolas hay en la Provincia de Buenos Aires, yo tenía que decir que no había un dato oficial”, reconoció.

El último relevamiento general, según indicó, había sido realizado en 2006. Por eso, el nuevo censo buscará conocer cuántos productores existen, qué producen, cuáles son las superficies utilizadas y qué tecnologías y métodos de producción emplean.

“Nos va a permitir tener información, proyectar y mejorar las políticas públicas, pero también visibilizar un sector”, remarcó.

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El ministro también destacó que la información tendrá carácter confidencial y pidió a los productores que verifiquen la identidad y acreditación de los censistas.

¿Mar del Plata es discriminada?

Consultado específicamente por la relación entre la Provincia y Mar del Plata, en medio de los habituales cruces políticos entre el gobierno provincial y el municipal, Rodríguez negó que exista una política de discriminación hacia la ciudad.

“Nosotros trabajamos con los 135 municipios porque lo que nos interesa precisamente son los bonaerenses que viven en cada uno de ellos, más allá del signo político de quien dirige el municipio”, afirmó.

En el caso de General Pueyrredón, destacó particularmente el trabajo vinculado a los caminos rurales y aseguró que existen distintos programas provinciales a los que el municipio puede incorporarse.

Fuerte crítica por la situación de la pesca marplatense

Sobre el final, Rodríguez se refirió a la situación de la pesca, uno de los sectores productivos centrales de Mar del Plata.

El ministro sostuvo que la actividad “desde el principio del gobierno de Milei viene siendo atacada” y recordó el conflicto generado a comienzos de 2024 alrededor de la Ley Bases y el intento de incorporar un sistema de licitaciones internacionales.

“Desconocía por completo el funcionamiento de la cadena e iba a implicar la destrucción del trabajo”, afirmó sobre aquella propuesta.

Pero el principal cuestionamiento estuvo dirigido al reciente proceso de licitación de permisos para 18 embarcaciones destinadas a la pesca de calamar.

El principal cuestionamiento estuvo dirigido al reciente proceso de licitación de permisos para 18 embarcaciones.

Rodríguez denunció que las condiciones establecidas perjudicaban a la ciudad: “Si el empresario decía que iba a desembarcar en Mar del Plata, tenía menos puntaje. Si se iba al sur, tenía más puntaje”. El resultado, según señaló, fue que solamente una de las 18 embarcaciones seleccionadas tendrá puerto de desembarque en "LaFeliz".

Además, cuestionó que ninguna de esas nuevas naves vaya a construirse en astilleros argentinos. “Se hizo con tanto apresuramiento que, en definitiva, la única posibilidad era que las embarcaciones fueran importadas”, explicó.

Para Rodríguez, el caso vuelve a poner en discusión el rumbo de la política industrial nacional. “Esto creo que habla a las claras del industricidio y de un gobierno que siempre prefiere y fomenta lo importado por sobre lo nacional”, concluyó.

De modo que “necesitamos defender los puestos de trabajo de los argentinos y de los bonaerenses porque, en definitiva, eso es defender el ingreso de las familias”, concluyó.