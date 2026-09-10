Aprehendieron a una mujer de 60 años y secuestraron marihuana y una escopeta en dos allanamientos

Secuestraron 20 gramos de marihuana y una escopeta calibre 16, además de municiones, una balanza y un celular.

Personal de la Comisaría Decimoprimera realizó este jueves dos allanamientos en el barrio Autódromo, en el marco de una investigación por amenazas agravadas y abuso de arma de fuego.

En el operativo también participaron agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Como resultado de los procedimientos, las autoridades aprehendieron a una mujer de 60 años y secuestraron una escopeta calibre 16, 20 cartuchos intactos, 20 gramos de marihuana, una balanza electrónica y un teléfono celular.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 25 de agosto, cuando otra mujer denunció que había sido amenazada durante una discusión familiar, donde efectuaron un disparo al aire con una carabina.

La Unidad Funcional de Instrucción en turno dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior libertad de la imputada, conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.