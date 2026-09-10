Suicidios: el Colegio de Psicólogos bonaerense exigió "un Estado presente que garantice el derecho a la salud mental"

“No alcanza con registrar las muertes: hay que intervenir antes”, señaló el presidente de la entidad, Pablo Della Savia.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires Distrito X dio a conocer su mirada frente a una problemática que atraviesa a la sociedad y que requiere ser abordada con responsabilidad, sensibilidad y políticas públicas sostenidas.

Durante 2025, en Argentina se registraron 5.209 muertes por suicidio, la cifra más alta de su historia, realidad ante la cual desde el organismo expresaron su preocupación y señalaron que el suicidio y la conducta suicida constituyen una emergencia de salud pública y un problema social que requiere políticas sostenidas de prevención, asistencia y posvención.

El lema para el período 2024-2026 es "Cambiar la narrativa sobre el suicidio", con el fin de romper el estigma y fomentar la ayuda.

“Esta realidad no puede ser soslayada ni minimizada. Detrás de cada muerte hay una persona, una historia y vínculos que también quedan profundamente afectados. Por eso necesitamos mirar esta problemática en toda su complejidad y construir respuestas que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento”, sostuvo el presidente de la institución bonaerense, Pablo Della Savia.

Según precisaron, desde abril de 2023 los intentos de suicidio son un evento de notificación obligatoria en Argentina y hasta octubre de 2025 se habían registrado 22.249 eventos, de los cuales el 95% correspondió a intentos sin resultado mortal. Además, las tasas más elevadas se concentraron en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años.

Al mismo tiempo, consideraron que el crecimiento de las notificaciones estuvo relacionado con la incorporación progresiva de jurisdicciones y establecimientos al sistema de vigilancia, por lo que no podía interpretarse automáticamente como un aumento interanual de los intentos.

En 2025, se registraron 5.209 muertes por suicidio, la cifra más alta de su historia.

Desde la entidad también señalaron que hablar de suicidio implica revisar las formas en que se comprende y se comunica esta problemática. “El suicidio no puede comprenderse como un hecho aislado ni reducirse exclusivamente a una patología individual. Es un fenómeno complejo y multifactorial”, explicó el titular del Colegio.

A la vez, plantearon que prevenir también significa fortalecer las redes que sostienen la vida: los vínculos, la comunidad, los espacios de pertenencia y la posibilidad de pedir ayuda cuando el sufrimiento se vuelve difícil de transitar.

“En Argentina hemos ido perdiendo algunas de las redes que sostienen la vida. Los vínculos y la comunidad son fundamentales, pero también necesitamos un Estado presente que garantice el derecho a la salud mental y que pueda ofrecer respuestas cuando una persona necesita ayuda”, señaló el presidente del Colegio.

Frente a esta crítica realidad, reclamaron el sostenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental y de prevención del suicidio, con recursos acordes a la magnitud de la problemática.

“La prevención requiere mucho más que registrar lo que ya ocurrió. Necesitamos equipos interdisciplinarios, profesionales suficientes, dispositivos territoriales y comunitarios, capacitación, seguimiento y redes de atención accesibles. No alcanza con registrar las muertes: hay que intervenir antes”, afirmó Della Savia.

Para la entidad, garantizar estas condiciones forma parte de la responsabilidad del Estado y constituye también una manera concreta de cuidar la vida y la salud mental de la población. “Cuando hablamos de prevención, hablamos de generar condiciones para que una persona pueda pedir ayuda, ser escuchada y encontrar una respuesta. Hablamos de acompañar, cuidar los vínculos y garantizar que existan lugares y profesionales disponibles para atender el sufrimiento”, añadió.

En última instancia, el profesional expresó que “prevenir el suicidio no es un gasto: es una responsabilidad del Estado y un compromiso de toda la sociedad”.

Información de interés en Mar del Plata

Línea 109 - Atención en Salud Mental de la Secretaría de Salud del Municipio de General Pueyrredon - 24 hs. Línea de evaluación y abordaje local - 2234941164 (CPA).

En caso de crisis aguda:

Higa - 2235975257 . Si sos menor de edad: Hospital Materno Infantil - 2234991100 .

En la provincia de Buenos Aires: