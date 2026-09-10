Chapadmalal: el Municipio respondió sobre el CAPS, pero evitó aclarar si Nación informó qué pasará con el centro de salud

La incertidumbre sobre el futuro del Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de Chapadmalal sumó un nuevo capítulo luego que la Secretaría de Salud municipal respondiera el pedido de informes aprobado por la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, aunque dejó sin contestar el punto central del requerimiento: si el Gobierno nacional comunicó al Municipio alguna decisión sobre la continuidad del centro de salud en el predio de la Unidad Turística Chapadmalal. Pese a ello, en off, desde la Comuna garantizan el futuro del servicio y remarcan gestiones con Nación para mejorar las condiciones de las instalaciones.

El pedido de información había surgido a partir de las dudas generadas por el proceso que lleva adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para concesionar los hoteles de Chapadmalal. En ese contexto, concejales de la oposición habían solicitado conocer, entre otros aspectos, si Nación había comunicado al Municipio la necesidad de desocupar o liberar los espacios actualmente utilizados por el Caps y qué previsiones existían ante una eventual relocalización.

Bernabei presentó el informe requerido, aunque evitó referirse a si Nación mantuvo algún tipo de comunicación con la Comuna sobre el futuro del Caps.

La respuesta firmada en las últimas horas por la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, intensificó las especulaciones, ya que dio precisiones sobre muchos de los aspectos consultados en el pedido de informes, pero evadió el punto concreto sobre si hubo comunicaciones de Nación al respecto. “El citado Caps mantiene actualmente sus condiciones de funcionamiento”, se limitó a reportar la funcionaria.

La omisión adquiere relevancia porque el Caps funciona actualmente en un inmueble perteneciente al Estado nacional y el gobierno de Javier Milei avanza con un esquema que contempla la concesión o privatización de los hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal. En ese escenario, la eventual continuidad del centro de salud en las instalaciones actuales depende de una situación dominial y administrativa que excede al Municipio.

La Comisión de Salud recibió el informe solicitado a la secretaria Bernabei.

El gobierno asegura que hubo gestiones de Neme y que estará garantizado el futuro del Caps

Consultados por este medio por la omisión contenida en el informe oficial y, tal como ya lo hicieron en julio cuando comenzó a escalar el conflicto, desde el gobierno municipal aseguraron que “está garantizada” la continuidad del Caps de Chapadmalal, más allá de la licitación que se encuentra diseñando la Aabe.

Entre otras consideraciones, desde el Ejecutivo remarcaron que el propio intendente Agustín Neme mantuvo reuniones con funcionarios de la Aabe por el tema. En ese marco, incluso se está analizando la posibilidad mudar el Caps a instalaciones más grandes y confortables dentro de la misma Unidad Turística de Chapadmalal.

La preocupación por el futuro de la Caps se da en el contexto del proyecto de la Aabe para concesionar los hoteles de Chapadmalal.

El Caps Colonia Chapadmalal, ubicado entre los hoteles 4 y 5, brinda atención a los habitantes de la zona sur costera de General Pueyrredon, entre ellos a los barrios La Paloma, Playa Los Lobos, Playa Chapadmalal, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar.