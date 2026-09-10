Se destrabó el conflicto en Eskabe: la empresa pagó la totalidad de los salarios adeudados

Un día después de que se conociera el conflicto por el atraso en el pago de salarios, la metalúrgica Eskabe canceló la totalidad de los haberes adeudados y destrabó la situación con sus trabajadores.

“En el día de ayer cancelaron el salario. Ya se destrabó el conflicto. Por suerte se pudo pagar el sueldo en su totalidad”, confirmaron fuentes consultadas por 0223.

El conflicto había trascendido el miércoles, cuando se conoció que los trabajadores no habían cobrado sus salarios correspondientes a agosto en el plazo habitual. La empresa había comunicado que realizaría el pago en dos partes, mientras que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) había presentado un reclamo ante el Ministerio de Trabajo.

Eskabe emplea a más de 100 trabajadores en Mar del Plata. Foto: 0223.

Desde el gremio habían señalado que la demora afectaba a la totalidad del personal: 107 trabajadores encuadrados en la UOM y otros empleados bajo un convenio diferente. También se había informado que estaba prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo para el lunes, la cual sigue vigente.

Con el pago completo de los salarios, la situación quedó normalizada y no se prevén medidas de fuerza por este conflicto puntual.

El sector metalúrgico no escapa a la coyuntura económica. Foto: 0223.

El episodio se produjo en un contexto de dificultades que la empresa ya había atravesado durante el último año. En septiembre de 2025, la UOM había advertido sobre una caída en la producción de Eskabe y el funcionamiento de la planta por debajo de su capacidad instalada, además de antecedentes de demoras en el pago de salarios y aguinaldos.