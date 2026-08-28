"Basta de sueldos de hambre": la UTA local cuestionó a la conducción nacional y denunció “amenazas y persecución” a mujeres

También advirtieron por presuntas amenazas contra mujeres que buscaban competir en las próximas elecciones.

La interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a sumar tensión en Mar del Plata, donde la denominada Lista Negra cuestionó duramente a la conducción nacional y denunció diferencias salariales entre los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el interior, además de presuntas amenazas y persecución contra mujeres que pretendían participar de las elecciones gremiales.

En uno de los comunicados difundidos este jueves, la agrupación local criticó el resultado de las últimas reuniones paritarias y apuntó contra la conducción nacional de Roberto Fernández por la situación de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior.

“La distancia entre el Amba y la Fatap a la hora de cerrar paritarias se extiende cada día más”, plantearon, al considerar que existe una brecha salarial entre los sectores.

En ese sentido, responsabilizaron directamente al secretario general, a quien señalaron como conductor del gremio desde 2007, y sostuvieron que “otra vez” se negó un aumento salarial para los trabajadores del interior.

La UTA local repudió la diferencia salarial de los trabajadores.

“Otro mes más nuestros sueldos quedan por debajo de la canasta básica”, cuestionaron desde la Lista Negra, que reclamó el fin de lo que calificaron como un gremio que “entrega al interior”. En el cierre de ese primer comunicado, exigieron: “Basta de sueldos de hambre”.

En un segundo comunicado, la agrupación puso el foco en la interna electoral de la UTA y denunció situaciones de violencia y amedrentamiento contra mujeres que intentaban participar de las elecciones gremiales.

Según plantearon, “compañeras que quisieron ser parte del cambio frente a la mala conducción de Roberto Fernández” fueron “perseguidas y amenazadas” en su integridad física y en la de sus familias.

"Peleamos por la igualdad de género y no vamos a dar ni un paso atrás", remarcaron.

La Lista Negra también sostuvo que el objetivo de esas presuntas acciones habría sido obligarlas a renunciar a sus candidaturas para favorecer la conformación de listas únicas y evitar la competencia interna. “Repudiamos y denunciamos enérgicamente cualquier acto de amenaza, persecución y patoterismo contra la mujer”, señalaron.

Además, la agrupación vinculó la situación con el proceso electoral que atraviesa el sindicato y sostuvo que no permitirá retrocesos en materia de igualdad de género. “Peleamos por la igualdad de género y no vamos a dar ni un paso atrás”, concluyeron.

El comunicado lleva la firma de Maximiliano Escriba, quien se presenta como referente de la Lista Negra y candidato a la conducción de la UTA para el período 2027-2031.