Salud mental: la línea 109 recibió casi 2000 llamados en lo que va del 2026 en Mar del Plata

Las y los operadores de la línea son acompañantes terapeuticos y también capacitados para el rol.

La prevención del suicidio requiere de herramientas concretas, pero también de una red capaz de acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. En Mar del Plata, una de las principales vías de contención en funcionamiento es la línea 109, un servicio de primera escucha gratuito, que funciona las 24 horas desde cualquier lugar del país.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la jefa del Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de General Pueyrredon María Marta Guerra explicó en diálogo con Extra FM 102.1 que la herramienta empezó a tomar tras la pandemia, cuando la atención virtual se incorporó con naturalidad al sistema sanitario. La intención fue sumar un recurso que no quedara aislado, sino que pudiera articularse con toda la red de salud mental.

Una primera escucha disponible las 24 horas

La línea es atendida por operadores que son técnicos en acompañamiento terapéutico y que además de su formación profesional fueron capacitados dentro del servicio para realizar una primera escucha y detectar posibles indicadores de riesgo.

“Por un lado es brindar ese espacio de primera escucha, de poder alojar en esa conversación lo que a la persona le esté ocurriendo y necesite poner en juego en ese momento, y al mismo tiempo llevar adelante una especie de triage para poder detectar indicadores de riesgo”, explicó Guerra.

A partir de ello, la respuesta puede ser diferente según la situación. El llamado puede resolverse durante la propia comunicación, derivar en el inicio de un tratamiento en un centro de salud o requerir la intervención del SAME y un eventual traslado a un hospital.

Según los datos aportados por Guerra, hasta el 31 de julio la línea había registrado casi 2000 llamados en lo que va de 2026. La funcionaria consideró que el crecimiento del número responde al aumento general de las consultas y a que el servicio es cada vez más conocido por la comunidad.

Ansiedad, consultas de familiares y una dificultad que también es interna

La mayoría de las situaciones no requiere una intervención inmediata. Guerra señaló que aproximadamente entre el 5% y el 7% de los llamados termina demandando una respuesta de emergencia con intervención del SAME. Entre las consultas más frecuentes aparecen los trastornos de ansiedad, que representan aproximadamente la mitad de los llamados. También son habituales las consultas de familiares preocupados por personas cercanas, especialmente vinculadas con consumos problemáticos.

En cuanto a las edades, la mayor cantidad de llamados se concentra entre los 40 y 60 años, seguidos por la franja de 20 a 40. Además, las mujeres representan aproximadamente el 75% de las consultas, característica que también se observa habitualmente en los servicios presenciales de salud mental, según Guerra.

Acceder a la ayuda no siempre depende únicamente de que exista un servicio disponible. Para la especialista, también hay una barrera más, que es la dificultad de reconocerse en una situación de necesitar asistencia.

“Muchas veces la dificultad en el acceso la tenemos cada uno de nosotros porque no es fácil hacer esa consulta”, sostuvo. Y agregó: “Hacer una consulta en lo que tiene que ver con salud mental tiene que ver con ponernos a cada uno de nosotros a mirar a lugares de nosotros mismos que quizás sea muy difícil”.

En ese sentido, la línea 109 funciona como una puerta de entrada simple hacia el sistema. Además, los centros de salud municipales cuentan con servicios de Salud Mental y días y horarios específicos para las entrevistas de admisión. Los turnos de primera vez también pueden gestionarse mediante la aplicación municipal o de manera presencial.