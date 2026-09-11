Soledad Villamil: “El humor ayuda a contar historias difíciles de transitar”

“Tres hermanas con distintas ocupaciones y personalidades se encuentran en un momento clave de sus vidas: la madre está enferma, una mujer que ha representado el poder desde su actividad como jueza, ahora atraviesa una enfermedad degenerativa que las obliga a tomar una decisión”. Esa es la sinopsis de Las Hijas, la obra que este viernes, sábado y domingo Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa presentan en el Centro de Arte MDQ dando inicio a su gira nacional.

En la previa de las presentaciones, Soledad Villamil habló con 0223 y detalló que la obra, que tuvo buena aceptación por parte del público en la temporada porteña “interpela y genera identificación” porque “habla de los vínculos y no deja a nadie afuera”.

La obra está planteada como una “Comedia emocional” y, de acuerdo a Villamil, muestra como, cada una de las protagonistas “reacciona al miedo, la incertidumbre, a la bomba que es una noticia de este tipo”, indica al tiempo que detalla que el humor en la pieza teatral es clave: “Ayuda a descomprimir para contar una historia que si no es muy difícil de transitar”.

A la actriz, “Las hijas” le llegó en un momento particular. “Estaba de vacaciones cuando me escribió Adrián (NdR. Suar, director de la obra) y fue muy fuerte porque me dijo cuatro cosas y no lo dudé en ningún momento, me pareció que la obra tiene algo para actuar que es pura actuación y eso para una actriz es invitarte a jugar el mejor juego que puede haber”, detalla.

Por último, la protagonista de “El secreto de sus ojos” consideró que compartir escena con sus colegas “es un privilegio total” y aseguró que la puesta en escena invita a generar un “vínculo intenso” tanto arriba como abajo del escenario.

La elección de Mar del Plata como punto de partida de la gira no es casual: la obra llega respaldada por el reconocimiento de la primera entrega de los Premios Pinti al teatro comercial argentino, celebrada en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde se consagró como Mejor Drama o Comedia Dramática del Año. En la misma gala, Pilar Gamboa fue nominada a Mejor Actriz.

*"Las hijas se presenta este viernes, sábado y domingo en el Centro de Arte Mar del Plata. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750).

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