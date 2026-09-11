La Unmdp licita la compra de 40 cámaras y equipamiento para reforzar el monitoreo en sus dependencias

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) lanzó una licitación privada para adquirir 40 cámaras de seguridad y todo el equipamiento necesario para su funcionamiento, con el objetivo de incorporar equipos de monitoreo en distintas dependencias de la institución.

La contratación identificada como Licitación Privada 20/2026, que se conoce en medio de la ola de inseguridad que afecta a la ciudad, contempla un conjunto de elementos que, además de las cámaras, incluye grabadores, discos rígidos destinados a videovigilancia, pantallas, computadoras, switches, cableado de red, conectores y sistemas de respaldo eléctrico.

Entre los elementos principales aparecen 40 cámaras IP tipo minidomo y con visión nocturna. Para almacenar y administrar las imágenes, la Universidad prevé adquirir tres NVR de 16 canales, capaces de recibir las señales de las cámaras IP. El sistema también tendrá una importante infraestructura de visualización y procesamiento. La licitación contempla ocho pantallas Smart LED de 43 pulgadas con resolución 4K, tres monitores de 24 pulgadas y tres computadoras de escritorio. La compra también contempla los insumos necesarios para la instalación de la infraestructura de red.

La licitación de la Universidad tiene pautada la apertura de sobres para el 16 de septiembre.

El pliego no establece un presupuesto oficial ni un monto estimado de la contratación. La Universidad prevé seleccionar la oferta más conveniente teniendo en cuenta la relación entre precio, calidad, prestaciones e idoneidad del oferente. La presentación de ofertas comenzó el 20 de agosto y el acto de apertura fue fijado para el 16 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego.

El objeto formal de la contratación es la “adquisición de equipos de monitoreo para distintas dependencias de la Unmdp, por lo que el documento no especifica en esta instancia cuáles serán puntualmente los edificios o sectores universitarios en los que se instalarán las 40 cámaras.

La Universidad ya cuenta con un sistema de monitoreo y mantiene una articulación con el COM municipal.

La compra se da en un contexto en el que la Unmdp ya cuenta con un sistema de monitoreo y mantiene una articulación con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon. En 2022, la Universidad fue incorporada al programa de Corredores Seguros y se estableció un esquema de trabajo conjunto entre el área de Vigilancia de la casa de estudios y el organismo municipal. Como parte de esa iniciativa, se instalaron botones antipánico y se dispusieron cámaras de seguridad urbanas compartidas entre el COM y la sala de monitoreo de la Universidad.

La articulación también aparece mencionada en informes de gestión posteriores de la propia Universidad. Allí se señala la consolidación del Centro de Monitoreo y Vigilancia del Complejo Universitario y la continuidad del enlace entre el área de monitoreo y vigilancia de la Unmdp y el COM municipal para fortalecer los corredores seguros. En esos reportes, la institución también dejó asentado que la instalación de cámaras tuvo un efecto positivo tanto en la disuasión como en el esclarecimiento de hechos ilícitos registrados en distintas unidades académicas.