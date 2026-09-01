Fracasó la paritaria y la Universidad convocó a un paro de 24 horas este miércoles: "La oferta del gobierno es vergonzosa"

En medio de las negociaciones paritarias, el Frente Sindical Universitario comunicó que rechazó la oferta del 3% del Gobierno nacional y convocó a un paro total de actividades para el miércoles 2 de septiembre.

“No fue una oferta, fue una provocación. Acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del Fonid", comunicó la secretaria general de Conadu Clara Chevalier y sentenció: "Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más".

A través de una publicación en redes sociales, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense de la UNMdP (Adum) explicó que en la negociación se planteó que la "única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario", pero el Gobierno nacional respondió con una cifra que "no guarda anclaje con el Indec ni con nada", expresó Chevalier.

Paro universitario por 24 horas

En esa línea, Adum confirmó el paro de 24 horas previsto para mañana miércoles 2 de septiembre, que abarca un cese total de actividades. "A fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, agregó además Chevalier.

El juez federal Martín Cormick le dio en simultáneo un plazo de tres días al Ejecutivo para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.