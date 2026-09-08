Paro total en las universidades : reclaman fondos adeudados y amenazan con una quinta Marcha Federal

Las universidades nacionales atraviesan este martes un paro total de actividades por 24 horas, que alcanza tanto al personal docente como al no docente. La medida fue definida por las federaciones del sector en medio del reclamo por la actualización de partidas presupuestarias, salarios y becas estudiantiles.

Victoria Schadwill, secretaria adjunta de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, señaló en diálogo con 0223 que la jornada forma parte de un plan de lucha definido la semana pasada. El reclamo se da luego de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizada en Bariloche, donde se aprobó el presupuesto que será presentado ante el Congreso para el año próximo. En paralelo, las organizaciones gremiales ya definieron nuevas acciones para las próximas semanas.

El reclamo se da luego de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizada en Bariloche

En ese sentido, Schadwill anticipó que comenzó a organizarse una nueva movilización universitaria. “Una reunión del Frente definió las medidas de fuerza para el día de hoy, una convocatoria a concentrar el 17 de septiembre en el Palacio Pizzurno y empezar a construir una quinta marcha universitaria si el Gobierno no libera los fondos adeudados”, sostuvo.

El eje del conflicto está puesto en la falta de implementación de la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y que el Gobierno tampoco habría cumplido con una medida cautelar que le exige afrontar los montos pendientes.

El eje del conflicto está puesto en la falta de implementación de la ley de Financiamiento Universitario

“Lo adeudado tiene que ver con una ley aprobada triplemente por el Congreso el año pasado, la cual actualiza las partidas presupuestarias, nuestros salarios y las becas estudiantiles desde diciembre de 2023 a la fecha”, remarcó Schadwill. Y agregó que existe “una medida cautelar que le exige al Gobierno pagar lo adeudado”.

Consultada sobre el proyecto de presupuesto presentado para el próximo año, "técnicamente lo que hace el CIN es aprobar un presupuesto tomando en cuenta la parte que incorpora los acuerdos paritarios nacionales, por ejemplo, el 21,3% que se acordó el 10 de junio”, detalló. A su vez, “el presupuesto para el año que viene se actualiza en un 50% y deja abierta la puerta para incorporar posibles nuevos acuerdos salariales de acá a fin de año”, explicó.

Ahora, el sector gremial comenzó a trabajar en una quinta Marcha Federal

De todos modos, todavía resta realizar un análisis más profundo del proyecto. En ese marco, adelantó que este miércoles habrá una reunión del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios (Fatun) y que posteriormente también se discutirá el presupuesto en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Una quinta marcha, en suspenso

Las cuatro movilizaciones universitarias realizadas previamente contaron con una importante participación de distintos sectores de la sociedad. Para Schadwill, ese acompañamiento fue determinante para que el reclamo llegara al Congreso.

“Si hoy tenemos una ley es porque, más allá de nuestras medidas de fuerza, hubo una sociedad que nos acompañó en cuatro marchas previas”, aseguró.

Este miércoles habrá una reunión del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios

Ahora, el sector gremial comenzó a trabajar en una quinta Marcha Federal, aunque la expectativa está puesta en que el Gobierno avance con el pago de los fondos reclamados antes de esa instancia.

“La verdad es que esperamos que no sea necesaria y que el Gobierno, este 17 de septiembre en la paritaria nacional, liquide todo lo adeudado -estamos hablando de un 33% en salarios- y cumpla la ley”, afirmó Schadwill.

De no haber avances, la dirigente anticipó que el conflicto podría escalar: “De no ser así, se recrudecerán las medidas de fuerza", concluyó.