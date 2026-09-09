Tenía 18 años, era emprendedora y soñaba con ser modelo: quién era Camila, la joven asesinada de un tiro en el cuello

Su novio, Elías Barrionuevo, le disparó en el cuello y la mató. Está prófugo.

Camila Ruth Castro tenía 18 años y recientemente había retomado el colegio. Llevaba adelante un emprendimiento de venta de ropa femenina en redes sociales y soñaba con ser modelo. El martes por la noche fue víctima de femicidio: su novio, Elías Barrionuevo, le disparó en medio de una discusión.

El crimen ocurrió en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Según la investigación, Camila recibió un disparo en el cuello que le provocó una herida mortal. Su novio, de 19 años, escapó tras el ataque y sigue prófugo.

La noticia de su asesinato provocó conmoción en la comunidad y entre sus familiares, amigos y vecinos.

Una relación violenta

La Justicia busca a Barrionuevo, quien abandonó la vivienda tras el ataque y permanece prófugo desde entonces. Los investigadores avanzan ahora en determinar cómo ocurrió el hecho y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en el disparo.

En simultáneo, la familia de la víctima describió la relación que mantenía con su pareja. Según la abuela, el vínculo de Camila y el novio era “muy tóxico” y el joven "ejercía fuerte control sobre ella".

Durante el violento suceso resultó herido el papá de Camila, quien habría intentado intervenir en la situación. Mientras la familia organiza el último adiós a la víctima, la investigación continúa su curso en la Justicia.