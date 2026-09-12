Caos total en la F3: ocho autos chocaron y uno salió volando en Madring

La primera carrera principal de la F3 en Madrid quedó marcada por un brutal accidente en la primera vuelta que obligó a detener la competencia durante más de media hora.

La primera carrera principal de la F3 en Madring comenzó de la peor manera. Apenas en la primera vuelta, hasta ocho autos quedaron involucrados en un impresionante accidente que se produjo después de la segunda chicane, cuando el pelotón se dirigía hacia la curva 7. Bruno del Pino y su compañero de VAR, Enzo Deligny, terminaron contra el muro tras un toque, mientras los pilotos que llegaban detrás intentaban esquivar el incidente.

El caos se desató durante la frenada y provocó una serie de impactos que obligaron a Dirección de Carrera a sacar la bandera roja. El momento más espectacular tuvo como protagonista al polaco Maciej Gładysz, cuyo monoplaza salió disparado hacia arriba y estuvo muy cerca de caer sobre el auto de Freddie Slater, líder del campeonato y uno de los principales candidatos al título.

Además de Gładysz, Del Pino y Deligny, también quedaron involucrados Garfias, Barrichello, Shin y Stromsted, aunque este último consiguió llegar hasta el pitlane. La competencia permaneció detenida durante más de 30 minutos mientras los comisarios retiraban los autos dañados y reconstruían las barreras de seguridad. La propia categoría destacó posteriormente el trabajo realizado por los oficiales del Madring.

El accidente también generó comentarios entre las figuras de la Fórmula 1 presentes en Madrid. Carlos Sainz había advertido sobre la diferencia que existe entre las categorías de apoyo y la máxima categoría, y al ser consultado por lo ocurrido insistió en que los pilotos de F1 suelen ser “un poco más cuidadosos”. En la misma línea, Mike Krack, director en pista de Aston Martin, había bromeado previamente con la peligrosidad del nuevo circuito.

Tras la extensa interrupción, la F3 retomó la acción con una salida lanzada después de una vuelta detrás del Safety Car. Pedro Clerot quedó al frente del pelotón, y se terminó quedando con la victoria por delante de Taito Kato y Tukka Taponen.

El domingo todavía quedará una nueva carrera principal por delante y allí se definirá el nuevo campeón de la Fórmula 3 si el francés Ugochukwu o el britanico Freddie Slater, Madring ya dejó una de las imágenes más impactantes de su estreno en la F3.