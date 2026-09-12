Lady Gaga es mamá: ocultó su embarazo nueve meses y ahora se mostró junto a su bebé

Lady Gaga se convirtió en madre por primera vez junto a su prometido Michael Polansky. La noticia fue confirmada por la revista People, después de que Page Six difundiera imágenes de la cantante junto a su bebé paseando por el norte de California.

Hasta el momento, ninguno de los dos brindó declaraciones públicas sobre la llegada del recién nacido. Para todos los fans alrededor del mundo fue un verdadero shock, ya que existían rumores, pero nunca habían confirmado el embarazo de la popstar.

No trascendió ni el nombre del bebé ni su fecha exacta de nacimiento.

Sin embargo, para Lady Gaga la maternidad no era un proyecto desconocido. Durante los últimos años había hablado en distintas oportunidades sobre su deseo de formar una familia y convertirse en madre.

Page Six publicó las imágenes de la cantante cargando a su bebé.

En una entrevista que dio en octubre del 2025 a Stephen Colbert la artista definió a la maternidad como su “próximo papel protagónico”.

Su relación con Polansky

Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación en el 2019 y hicieron público su compromiso en el 2024. En los últimos meses, la artista redujo considerablemente sus apariciones públicas tras una intensa etapa profesional.

Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación en el 2019.

Su gira The Mayhem Ball, a partir de su sexto álbum de estudio Mayhem, terminó en abril de este año, después de varios meses de presentaciones continuas.

Por ahora, la pareja decidió mantener la intimidad alrededor del recién nacido. No trascendieron ni el nombre ni el sexo ni la fecha exacta de su llegada al mundo.