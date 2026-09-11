Grave denuncia contra Axel: "Cada vez que escucho "Celebra la vida" me descompongo"

Axel quedó nuevamente envuelto en una grave denuncia por su comportamiento hacia una integrante de su equipo de trabajo. En esta ocasión, una vestuarista, que trabajó hasta hace dos años codo a codo con el cantante, elevó una presentación en los tribunales por una circunstancia incómoda que sufrió en la intimidad.

la vestuarista pudo habar de lo que vivió tras varias sesiones de terapia

Según indicaron en "El Observador", la historia refiere a una mediación reciente, en la que el famoso no se habría apersonado para dialogar entre todas las partes intervinientes. La panelista del programa describió los detalles y explicó las averiguaciones que ejecutó con la abogada de esta mujer.

“Cuenta que en el 2024 estuvo trabajando con Axel. Hizo una serie de posteos, era algo que se sabía, contó experiencias que había pasado en las que dejó de vestir a famosos porque la pasó muy mal”, comenzó la periodista. Luego leyó el posteo de Griselda: “No lo puedo arrobar a Axel porque tuvimos una mediación a la que no asistió, me bloqueó”.

"En la última prueba de vestuario que estuvimos solos, intentó. Salí del cuarto de hotel en donde hicimos la prueba con las piernas temblando de los nervios. Le pedí hablar sobre lo sucedido a él, a su asistente. No me dieron el espacio. Es su modus operandi", publicó la vestuarista.

la vestuarista pudo habar de lo que vivió tras varias sesiones de terapia

"No solo adeuda honorarios, sino que robó vestuarios, dejándome con deudas millonarias en ropa”. Y añadió: "Hablé con su abogada, hubo una mediación por la parte civil por daños y perjuicios porque se habría quedado con ropa".

Sobre la charla con la letrada, la comunicadora especificó: "Después hubo una situación que me relató de una historia que sucedió en un hotel, en la que ella siente que cruzó los límites. Me habla de una situación de acoso".