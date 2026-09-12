El Municipio alertó por el número elevado de reservas de estacionamiento irregulares y precisó las medidas tomadas

Las cuadrillas del Emvial trabajan en la remoción de cordones y topes colocados sin autorización municipal. Foto: MGP.

El propio Municipio reconoció que detectó un “elevado número” de demarcaciones irregulares realizadas por particulares para reservar espacios de estacionamiento en distintos sectores de Mar del Plata, fundamentalmente en zonas céntricas y en una problemática que viene creciendo en la ciudad. El dato surge de un informe elaborado por el Departamento Técnico Administrativo de Ingeniería de Tránsito del Emvial, en respuesta a un pedido del Concejo Deliberante para conocer las acciones oficiales frente a esta problemática.

Según detalló el organismo, los relevamientos realizados hasta el momento abarcaron los barrios Centro, Estación Vieja, Terminal, Primera Junta y General Roca, mientras que el trabajo se amplía progresivamente hacia zonas adyacentes. En cada uno de estos sectores se detectaron casos de frentistas que realizaron demarcaciones sin contar con autorización municipal.

Cordones pintados de amarillo por vecinos, una imagen bastante usual en la ciudad.

La situación había sido planteada recientemente por el bloque de Acción Marplatense, que presentó un proyecto para que el Ejecutivo realice un relevamiento integral de los cordones y de la señalización horizontal vinculada a las restricciones de estacionamiento. La iniciativa también contempla detectar las demarcaciones colocadas por particulares y revisar si continúan vigentes las zonas de carga y descarga.

En su respuesta, el área de Ingeniería de Tránsito explicó que ya realiza relevamientos para detectar este tipo de irregularidades. Cuando se encuentra una demarcación que no fue autorizada, se notifica al frentista y se le exige que corrija la situación, bajo apercibimiento de una eventual sanción.

“Se están realizando intervenciones correctivas en los frentes que presentan estas irregularidades retirando los elementos que obstaculicen la vía publica y su normal funcionamiento como es el caso de pilotes, delineadores, conos o mojones de cemento”, indicó el ente.

Conos para reservar estacionamiento, una postal usual en las calles de Mar del Plata.

El procedimiento también contempla una intervención sobre los propios cordones. Desde el Municipio señalaron que se realiza una demarcación correctiva de color gris con el objetivo de cubrir y eliminar visualmente la pintura colocada sin autorización.

El informe oficial también indicó que el organismo realiza controles sobre los espacios reservados que sí fueron autorizados, verificando su estado de conservación y visibilidad. A su vez, se efectúa un seguimiento de los permisos que cuentan con períodos de vencimiento y se reportan aquellas demarcaciones oficiales que se encuentran desgastadas por el uso.

La problemática no se limita, de acuerdo con el planteo del proyecto legislativo, a las reservas hechas directamente por particulares. En distintos sectores de la ciudad también permanecen demarcaciones correspondientes a antiguas zonas de carga y descarga que podrían haber perdido su utilidad debido al cierre o modificación de establecimientos comerciales.

Los cajones para reservar estacionamiento frente a comercios, otra práctica común.

Frente a este escenario, Acción Marplatense pidió que el Ejecutivo avance con un relevamiento integral y entregue al Concejo Deliberante, dentro de los 120 días de promulgada la eventual ordenanza, un informe con la cantidad de relevamientos realizados, las demarcaciones irregulares detectadas, las intimaciones cursadas y las intervenciones concretadas.

En paralelo, Emvial informó que ya se encuentra disponible dentro de MuniDigital un área específica para denunciar espacios reservados sin autorización. El canal, según explicó el vicepresidente del ente, Carlos Rodríguez, fue implementado para acompañar el trabajo que realiza el Departamento de Ingeniería de Tránsito.