Frío, lluvia y viento: así comenzó el fin de semana en Mar del Plata

La temperatura máxima no llegará a los dos decimales.

Después de una noche marcada por el mal tiempo, Mar del Plata tendrá un sábado con bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a mejorar hacia el final del día.

Se esperan chaparrones durante la jornada.

La mañana comenzó con 6,3 grados y una sensación térmica de apenas 1,8°, con cielo cubierto y lluvias durante las primeras horas. Además, durante la madrugada rigió una alerta amarilla por vientos del sudeste que alcanzaron entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que llegaron a los 70 km/h.

Las ráfgas de viento podrían llegar hasta los 59 km/h.

Para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una mínima de 5 grados y una máxima de 8°. Los chaparrones continuarán durante la mañana y la tarde, con entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado y sin lluvias.

El viento también acompañará la jornada, principalmente durante la mañana, desde el sudeste y con velocidades de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h y disminuirán hacia la tarde.

El domingo las condiciones mejoran, no se esperan lluvias. El frío y el viento persisten.

Para el domingo se espera un panorama más tranquilo, sin lluvias y con cielo mayormente nublado durante gran parte del día. La temperatura irá de los 3 a los 9 grados y hacia la noche volverá a aumentar el viento, con ráfagas de hasta 50 km/h.