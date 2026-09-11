Extendieron el alerta amarillo en Mar del Plata: cómo estará el tiempo este fin de semana

Anunciaron ráfagas de hasta 70 km/h desde el sudeste y tormentas aisladas para esta noche.

Luego de un inicio de viernes soleado y agradable, el viento dio vuelta a la tarde y se desataron las malas condiciones pronosticadas en Mar del Plata, donde rige un alerta amarillo por viento hasta la mañana del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió las advertencias en las últimas horas y anticipó que el área será afectada por vientos del sudeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, desde esta tarde hasta las primeras horas del sábado.

El día más fresco será el domingo, cuando la mínima será de 1°.

Además de los intensos vientos, están previstas tormentas aisladas y 9° para esta noche, y el organismo anticipa un sábado de terror: la máxima sería de 10° y la mínima de 5°, y se esperan nuevas precipitaciones.

Aunque con una baja probabilidad, el SMN anunció lluvias aisladas para la madrugada y la tarde, al igual que lloviznas durante la mañana. Las lluvias y los vientos fuertes cesarían en el desenlace de la jornada.

Por su lado, el termómetro seguiría en descenso el domingo, para el que estiman una máxima de 10° y una mínima de 1°, junto a ráfagas de hasta 50 km/h del norte a la noche.