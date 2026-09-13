Perdió su casa y todas sus pertenencias en un incendio: buscan ayuda para Quique y su perrita Zoé

Un hombre de 77 años perdió su vivienda y prácticamente todas sus pertenencias luego de que un incendio arrasara por completo con la casa. El hecho ocurrió durante la madrugada y, si bien las causas todavía no fueron determinadas oficialmente, la familia presume que el fuego podría haberse iniciado por una falla eléctrica.

La situación tuvo, sin embargo, un desenlace que evitó una tragedia aún mayor: Quique logró salir de la vivienda con vida y pudo rescatar a su perra Zoé, que también sobrevivió al incendio. El hombre sufrió algunas lesiones menores, principalmente quemaduras en el pelo y una parte de la oreja.

Según relató su nieta Lucía, en diálogo con 0223, el hombre se despertó en medio de las llamas. “El humo era tan fuerte que no veía, pero pudo rescatar a su mascota”, contó.

Quique tuvo que abandonar la vivienda ubicada en Arana y Goiri al 6500 en pijama y fueron los propios vecinos quienes le prestaron ropa para poder resguardarse. Actualmente se encuentra en la casa de su hija Romina, mientras la familia intenta determinar cómo recuperar y reconstruir el lugar.

“Por el momento es todo daño material: ropa, vidrio, cama, frazadas”, explicó Romina. El incendio también afectó distintos elementos de la cocina y otros electrodomésticos. “Se quemó el microondas, un hornito eléctrico, la heladera un poco y el lavarropas”, detalló.

La situación edilicia también genera preocupación. De acuerdo con lo informado por la familia, los bomberos advirtieron que algunas paredes de las habitaciones presentan grietas como consecuencia del fuego, por lo que necesitan con urgencia la evaluación de un albañil, maestro mayor de obras o profesional que pueda determinar si la estructura resistió y qué trabajos serán necesarios.

Una familia que intenta reconstruir de a poco

Mientras se intenta establecer el origen del incendio, la familia comenzó una campaña solidaria para conseguir ropa, alimentos, elementos de higiene y todo aquello que permita a Quique y Zoé atravesar los próximos días.

“Me lo traje a mi casa y en la semana iré a limpiar y ver lo que se puede hacer”, contó Romina. Y agregó: “Con la ayuda que estoy recibiendo iré comprando y arreglando la casa de a poquito”.

Entre las necesidades más urgentes se encuentran pantalones talle 46, remeras y buzos talle L y XL y calzado talle 39. También se solicita alimento balanceado para Zoé.

Además, se necesitan artículos de limpieza como lavandina, detergente, cepillos, trapos y bolsas de consorcio gruesas para poder comenzar con la remoción del hollín y los restos provocados por el incendio.

La familia también solicita jabón, shampoo, acondicionador, pasta y cepillo de dientes, toallas y papel higiénico, además de alimentos no perecederos y ropa de cama, especialmente sábanas, frazadas y almohadas.

En una segunda etapa, y coordinando previamente el traslado, serán de gran ayuda una heladera, cocina, cama, colchón y muebles como mesas, sillas y estanterías.

Cómo ayudar

Quienes puedan colaborar económicamente para la compra de materiales y la remoción de escombros pueden hacerlo mediante el alias: AYUDAQUIQUE a nombre de Bianca Espeche Por otro lado, para coordinar donaciones, retiros o entregas, el contacto es Romina: 2235 015277.

También se busca con urgencia un albañil, maestro mayor de obras o profesional de la construcción que pueda acercarse a evaluar el estado de la vivienda y determinar si las paredes y la estructura pueden ser recuperadas.

“Con la ayuda que estoy recibiendo iré comprando y arreglando la casa de a poquito”, expresó Romina. Y en ese “de a poquito” está hoy el desafío: transformar la solidaridad de vecinos, conocidos y la comunidad marplatense en un nuevo comienzo para Quique y su fiel compañera Zoé.