Identificaron a la mujer que falleció tras un incendio en una vivienda

Una mujer murió este domingo a la mañana tras un incendio que se desató en una vivienda ubicada en la zona de José Manuel Estrada, en el límite con el barrio Constitución.

El siniestro se registró cerca de las 7.55, en la intersección de Aragón y Marcos Sastre, y demandó la intervención de una dotación del Cuartel Caisamar de Bomberos.

La víctima fue identificada como María Hayde Arrúa, de 84 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida por los bomberos en el interior de la propiedad, luego de que los efectivos lograran ingresar para sofocar las llamas.

De acuerdo con lo informado, al llegar al lugar los bomberos advirtieron que el fuego se había concentrado principalmente en el dormitorio.

Una joven perdió la vida este domingo por la mañana luego de que se desatara un incendio en el dormitorio.

En el interior de la vivienda también había un hombre fue asistido por personal del Same, aunque no presentaba lesiones y finalmente no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

Por el momento, se investigan las causas que provocaron el incendio y las circunstancias en las que se produjo la muerte de la señora.