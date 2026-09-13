Sola y en bicicleta: rescata animales hace 25 años, les teje mantas a los perros de la plaza y necesita ayuda

En bicicleta y sin más recursos que su propio esfuerzo, una vecina del barrio Parque Camet rescata animales callejeros desde hace casi tres décadas, tiene alrededor de 27 perros a su cargo y necesita colaboración para afrontar los gastos veterinarios y de alimentación.

Se trata de Viviana Jauretche, una proteccionista que trabaja limpiando casas y destina buena parte de lo que gana a rescatar animales en situación de calle. Los asiste, los alimenta y les da un hogar hasta encontrarles una nueva familia.

En la actualidad, tiene alrededor de 27 perros en su vivienda y, pese a la difícil situación que atraviesa, decidió rescatar a otro animal que había sido abandonado en la vía pública. El perro se encontraba en muy mal estado y debieron amputarle las patas traseras, pero Viviana todavía no pudo afrontar la totalidad de los gastos de la cirugía.

Además, el animal necesitará fisioterapia, un carro para movilizarse y una alimentación adecuada, lo que representa un esfuerzo económico muy grande para Jauretche, que también se ocupa de otros animales y a diario les cocina arroz y carcasas para alimentarlos.

Según contó una vecina de la mujer a 0223, el último caso "la superó, debe una fortuna en los veterinarios y desde su humildad recibe muy poca ayuda", por lo que decidió hacer público el pedido de colaboración.

Algunos de los perros rescatados por Viviana.

"Si entre todos ponemos un poquito, ella podría tener en mejores condiciones a sus animales y atender a este perro que levantó y le amputaron las patas. No solo cocina, sino que prepara mantas para que los callejeros del parque de Beltrán y Ghandi no pasen frío", remarcó, conmovida por la tarea que realiza Viviana y la poca colaboración que recibe.

La mujer sostiene esta tarea desde hace aproximadamente 25 años y, además de ocuparse de los animales que tiene bajo su cuidado, también intenta asistir a aquellos que permanecen en la calle.

Quienes quieran colaborar con la rescatista pueden realizar donaciones al alias "banana.egipto.suela". También pueden comunicarse con ella a través de su cuenta de Instagram @vivijauretche para conocer otras formas de ayudar.