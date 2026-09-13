Sola y en bicicleta: rescata animales hace 25 años, les teje mantas a los perros de la plaza y necesita ayuda
Viviana Jauretche trabaja limpiando casas y desde hace casi tres décadas rescata animales en situación de calle, tiene 27 perros a su cargo y ahora necesita ayuda para afrontar los gastos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En bicicleta y sin más recursos que su propio esfuerzo, una vecina del barrio Parque Camet rescata animales callejeros desde hace casi tres décadas, tiene alrededor de 27 perros a su cargo y necesita colaboración para afrontar los gastos veterinarios y de alimentación.
Se trata de Viviana Jauretche, una proteccionista que trabaja limpiando casas y destina buena parte de lo que gana a rescatar animales en situación de calle. Los asiste, los alimenta y les da un hogar hasta encontrarles una nueva familia.
En la actualidad, tiene alrededor de 27 perros en su vivienda y, pese a la difícil situación que atraviesa, decidió rescatar a otro animal que había sido abandonado en la vía pública. El perro se encontraba en muy mal estado y debieron amputarle las patas traseras, pero Viviana todavía no pudo afrontar la totalidad de los gastos de la cirugía.
Además, el animal necesitará fisioterapia, un carro para movilizarse y una alimentación adecuada, lo que representa un esfuerzo económico muy grande para Jauretche, que también se ocupa de otros animales y a diario les cocina arroz y carcasas para alimentarlos.
Según contó una vecina de la mujer a 0223, el último caso "la superó, debe una fortuna en los veterinarios y desde su humildad recibe muy poca ayuda", por lo que decidió hacer público el pedido de colaboración.
"Si entre todos ponemos un poquito, ella podría tener en mejores condiciones a sus animales y atender a este perro que levantó y le amputaron las patas. No solo cocina, sino que prepara mantas para que los callejeros del parque de Beltrán y Ghandi no pasen frío", remarcó, conmovida por la tarea que realiza Viviana y la poca colaboración que recibe.
La mujer sostiene esta tarea desde hace aproximadamente 25 años y, además de ocuparse de los animales que tiene bajo su cuidado, también intenta asistir a aquellos que permanecen en la calle.
Quienes quieran colaborar con la rescatista pueden realizar donaciones al alias "banana.egipto.suela". También pueden comunicarse con ella a través de su cuenta de Instagram @vivijauretche para conocer otras formas de ayudar.
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