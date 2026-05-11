"Una decisión dolorosa": le cambian la vida a perros abandonados o maltratados y debieron suspender los rescates

Un reconocido grupo de rescate independiente de perros abandonados o maltratados informó que no aceptará más casos debido a una deuda millonaria que mantiene con la veterinaría, a la que le deben alrededor de $2.000.000.

El triste anuncio fue realizado por las redes sociales de Por la garrita MdP, que expresó que debían abandonar los rescates porque actualmente adeudan $1.875.600 y con "el caso de la perrita de Parque Independencia", esa deuda ascenderá a los dos millones de pesos.

Acerca de ese último caso, desde la red orientada al bienestar, recuperación y adopción responsable de animales remarcaron que asistieron al can porque "estuvo dos meses en ese estado y nadie la ayudó" ni tuvo "la empatía suficiente para decirle a esa familia: ´Yo te ayudo´”.



"Se le hicieron placas, se le aplicó medicación y se le realizaron vendajes; todo lo que necesitaba para empezar su recuperación. No me arrepiento de haberla ayudado, pero hasta acá llegamos", expresaron en el mensaje.

Asimismo, desde el espacio de rescate animal recalcaron que "muchas personas dijeron ´yo ayudo´ y esa ayuda nunca llegó", derivando en esta "decisión muy dolorosa", que implica que no recibirán más "casos que necesiten atención veterinaria".

En último lugar, detallaron que quienes estén dispuestos a colaborar en la causa pueden hacerlo mediante el alias "porlagarrita", a nombre de Yamila Lombardo, o acercándose a la Veterinaria Suyai, ubicada en la avenida Fortunato de la Plaza al 6465. "Sin ayuda, no podemos seguir", sentenciaron.