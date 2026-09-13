Círculo perdió pero tiene una vida más para evitar el descenso

No le salió nada a Círculo en Mendoza, pero sí en Viedma. Porque además de lo que hiciera por sí propio, para el "Papero" era primordial lo que pasara con Sol de Mayo como local ante Juventud Unida Universitario de San Luis. Entonces, pese a la dura caída frente a San Martín de Mendoza por 2 a 0, el equipo de Duilio Botella tiene una vida más y se jugará todo en la última fecha para intentar forzar un desempate con los de la capital rionegrina.

En los primeros minutos, Círculo parecía llevarse por delante a San Martín que se vio sorprendido. Sin embargo, le duró poco y después de los 10', el local se dio cuenta que si lo atacaba lo podía lastimar. Y empezó generar ocasiones de gol. Pedro Fernández y los palos ahogaron el grito en un par de oportunidades y la impericia de los delanteros mendocinos fueron manteniendo con vida a los otamendinos.

Pero pasando la media hora, se derrumbó. San Martín dibujó una gran maniobra coletiva y Exequiel Battistella definió de tres dedos, contra el caño izquierdo del arquero. Lo que ya era una complicación, lo fue más dos minutos después, cuando Ramiro Banchio llegó tarde a un cruce, recibió la segunda amarilla y se fue a las duchas demasiado temprano.

Todo cuesta arriba para Círculo que, jugado por jugado, intentó ir por la igualdad. Le costó llegar, pero al menos no estaba sufriendo tanto. Sin embargo, tras un tiro libre a favor en mitad de cancha, en la jugada siguiente le quedó a Felipe Rivarola en su propio campo, vio adelantado a Fernández y sacó un teledirigido inolvidable desde mitad de cancha para sellar el 2 a 0 que golpeó durísimo.

Botella metió mano, sumó más gente en ofensiva e, inmediatamente, Francisco Grahl cortó un ataque prometedor de San Martín y vio la roja directa que derrumbó por completo las expectativas otamendinas. Botella tuvo que reforzar el medio, mandar a Gómez y sacar a Barberini para resguardarse un poco.

El resto estuvo demás y la diferencia no fue mayor porque los locales pecaron de egoistas en algunos ataques, Fernández tuvo buenas intervenciones y les faltó puntería. La cabeza de Círculo ya estaba afuera del partido y viajó a Viedma, donde Sol de Mayo perdió y le dio una nueva chance. Ya sin depender de sí mismos, pero aunque sea para volver al "Guillermo Trama" con la ilusión de extender el torneo un partido más, ante los rionegrinos, en cancha neutral.

Síntesis

San Martín (Mendoza) (2): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Mauro Maidana y Mateo Zapata; Exequiel Battistella, Juan Zanón, Damián Arce y Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.

Cambios: ST 25' Franco Saucedo, Joaquín León y Valentino Caro por Arce, Ferro y Zapata, 36' Pablo Coria por Mazzolo y 39' Diego González por Rivarola.

Círculo Deportivo (0): Pedro Fernández; Julián Vílchez, Facundo Rojas, Jano Martínez y Simón Buscaglia; Francisco Grahl; Ramiro Banchio, Joaquín Bassani y Marco Campagnaro; Rodrigo Juárez y Vicente Barberini. DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 15' Mateo Sasso, Ciro Rius e Imanol Iriberri por Bassani, Campagnaro y Juárez, 18' Martín Gómez por Barberini y 30' Tomás Giménez por Buscaglia.

Goles: PT 31' Battistella (SM); ST 13' Rivarola (SM).



Incidencias: PT 39’ expulsado Bianchio (CD); ST 17’ expulsado Grahl (CD).



Árbitro: Fernando Rekers.



Estadio: "Libertador General San Martín".



