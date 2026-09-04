Terrible: la jubilada asaltada confirmó que la golpearon mientras dormía

A pocas horas de que se conociera la violenta entradera que sufrió una jubilada de 77 años en Lomas de Stella Maris, trascendieron nuevos detalles sobre la secuencia del ataque y se confirmó que la mujer fue sorprendida mientras dormía.

El hecho había ocurrido durante la madrugada en un edificio ubicado en inmediaciones de Rivas y Falucho, frente a Playa Varese. Ahora, a partir de la reconstrucción realizada este viernes a la que tuvo acceso 0223, se pudo establecer con mayor precisión cómo actuaron los delincuentes.

Según se pudo conocer, al menos tres asaltantes lograron llegar hasta el tercer piso y acceder al departamento por una ventana. Para hacerlo, aprovecharon la particular disposición del edificio y los balcones, y una vez dentro se encontraron con la jubilada, que estaba durmiendo.

La mujer fue despertada por los delincuentes y recibió golpes en el rostro y en los brazos. Los asaltantes la redujeron y luego recorrieron los distintos ambientes del departamento en busca de dinero y objetos de valor.

Después de revolver la vivienda, escaparon con dinero en pesos y dólares, un teléfono celular y otros elementos. La jubilada quedó con lesiones visibles producto de la agresión y, una vez que los delincuentes se retiraron, pudo pedir ayuda.

Con estos nuevos elementos, la investigación busca reconstruir el recorrido realizado por los asaltantes para llegar hasta el departamento y determinar si contaban con información previa sobre la víctima o el lugar. También se intenta establecer la identidad de los tres delincuentes que participaron del robo y determinar si actuaron con algún grado de planificación.

fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría novena serán remitidas a la