Todo listo para una nueva Caravana de la Primavera: ¿Cómo inscribirse?

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las celebraciones más tradicionales de Mar del Plata. Este lunes, Pequeño Mundo abrió las inscripciones para la nueva edición de la Caravana de la Primavera, que este año tendrá lugar el domingo 20 de septiembre.

Los interesados en participar se podrán acercar de lunes a sábado, de 10 a 19, a la sede de Matheu 3349.

El día de la bicicleteada, la convocatoria comenzará a las 8 de la mañana en la sede de Pequeño Mundo, desde donde partirá la caravana rumbo al autocamping del Faro. "La realidad es que no hay ningún cambio importante: el recorrido es el mismo de siempre" confirmó Ignacio Monacchi, organizador e integrante de Pequeño Mundo, en diálogo con 0223.

Pequeño Mundo abrió las inscripciones para la tradicional jornada, que se realizará el domingo 20 de septiembre.

La llegada al camping está prevista para las 11 o 11.30, donde los participantes tendrán varias horas para descansar, almorzar y disfrutar de distintas propuestas hasta las 13.30. “Es un rato de camping para descansar y recuperar fuerzas antes de emprender la vuelta”, señaló el organizador.

Durante la estadía en el Faro habrá puestos de venta de almuerzo, bebidas y helados, además de la presencia de distintos emprendimientos marplatenses. También se ofrecerán shows, canchas de fútbol y actividades recreativas para compartir en familia.

Luego del regreso hacia la ciudad, la caravana tendrá su acto de clausura en el Monumento al General San Martín, donde se realizará el cierre formal de la jornada. “De todos modos, quien quiera acompañarnos hasta la sede también está invitado”, explicó Monacchi.

La caravana tendrá su acto de clausura en el Monumento al General San Martín.

La organización estima que, como ocurre habitualmente, la convocatoria estará entre 15.000 y 20.000 personas, aunque la cantidad final suele depender de las condiciones climáticas.

La inscripción tendrá un valor de $4.000 e incluye el tradicional solapín de la Caravana de la Primavera, que además permite acceder a distintos beneficios durante la jornada. Entre ellos se encuentran un vaso de gaseosa, un helado y un cupón para participar del sorteo de una bicicleta, que se realizará al finalizar el evento.

La inscripción también contempla atención médica y el acceso al denominado camión “pinchazo”, destinado a asistir a quienes tengan algún desperfecto con su bicicleta o necesiten descansar durante el recorrido.

La inscripción tendrá un valor de $4.000 e incluye el tradicional solapín de la Caravana de la Primavera.

La edición 2026 tendrá como lema “Juntos levantemos la mirada”, una consigna que busca poner el foco en el encuentro, la comunidad y el disfrute de la ciudad lejos de las pantallas.

“Nos gustó porque conecta muy bien con la actualidad, donde pasamos mucho tiempo frente a las pantallas y recluidos en nosotros mismos”, sostuvo Monacchi.

En ese sentido, explicó que “‘levantar la mirada’ nos invita a ver al otro, a apreciar la creación y a compartir en comunidad”.

Con esa premisa, Pequeño Mundo volverá a convocar a miles de marplatenses para una jornada que combina deporte, recreación y encuentro familiar, manteniendo una tradición que año tras año lleva a miles de bicicletas a recorrer las calles de la ciudad.