Desesperada búsqueda de un hombre bajo tratamiento psiquiátrico

Tras varios días sin noticias, la familia de Jonatán Andrés Puente inició una intensa búsqueda para dar con el paradero del hombre de 35 años, que vive en Mar del Plata.

La denuncia fue radicada por su padre en la Comisaría 12da. Según detalló, Jonatán es de contextura robusta, tez blanca, calvo, mide 1,80 metros y tiene ojos negros.

La denuncia fue radicada el sábado por su padre.

Además, cuenta con dos tatuajes que podrían facilitar su identificación: un corazón en el dedo índice de la mano izquierda y otro en el cuello, con la inscripción “Gisela”. También tiene un piercing en el lado derecho de la nariz.

Jonatán no posee redes sociales, por lo que su familia no pudo determinar si había dejado alguna pista que permitiera establecer su posible paradero. Asimismo, atraviesa problemas de consumo y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico con medicación.

La última vez que fue visto llevaba ropa de trabajo con la inscripción “Frenos El Arca”.

La última vez que fue visto llevaba ropa de trabajo con la inscripción “Frenos El Arca”: un buzo y un jogging de color negro, además de zapatillas.

Ante la falta de noticias, su familia pidió colaboración a la comunidad y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con la Comisaría 12da o llame al 911.