Desesperada búsqueda de una nena de 13 años en Mar del Plata

Thiana Naomi Martinez tiene 13 años y está desaparecida desde hace 2 días en Mar del Plata. Según el relato de su madre, la niña había escapado de su casa días antes, pero el pasado jueves había sido hallada, en el marco de una investigación por una denuncia de averiguación de paradero.

Sin embargo, antes de que pudieran reencontrase, Thiana se fue. "En Niñez la dejaron irse sola, tiene 13 años, a mi no me avisaron nada", relató la mamá a 0223. "Fui a hacer la denuncia, pero nadie la sale a buscar porque no se dio de baja la averiguación anterior", agregó.

Thiana está desaparecida desde hace dos días en Mar del Plata.

"Hoy no sabemos nada de donde está y no sabemos cómo denunciar todo este mal accionar", expresó la mujer. Al momento de huir, Thiana vestía un jean negro, una campera azul con franjas en azul más claro en las mangas y una zapatillas DC negras. También llevaba una mochila color rosa.

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Si tenés información que pueda ayudar a encontrar a Thiana comunicate a través de WhatsApp al 114573101, llamá al 911 o dirigite a la Comisaría más cercana a tu domicilio. Compartir los datos para ampliar el alcance de la búsqueda, también es una manera de ayudar.