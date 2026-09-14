Llega la Noche de la Pizza y la Empanada: dónde conseguir descuentos de hasta el 50%
La jornada nacional organizada por APYCE ofrecerá promociones especiales en pizzerías y casas de empanadas para fomentar el consumo y reactivar el sector gastronómico.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El próximo martes 15 se celebrará la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, un evento gastronómico de gran tradición en Argentina organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).
Durante toda la jornada, los comercios adheridos a esta iniciativa ofrecerán un 50% de descuento en pizzas y promociones especiales como 3x2 en empanadas. Estos beneficios estarán disponibles según las condiciones de cada establecimiento, ya sea para consumo en salón, retiro por mostrador o a través del servicio de delivery, aceptando diversos medios de pago.
El objetivo principal de esta acción es incentivar el consumo y brindar un impulso económico al sector gastronómico local, que ha mostrado un crecimiento sostenido en la convocatoria de este evento. En la edición anterior, participaron cerca de 1.500 comercios en todo el país, muchos de los cuales lograron duplicar e incluso triplicar sus ventas durante la jornada.
La Noche de la Pizza y la Empanada se ha consolidado como una de las fechas con mayor movimiento gastronómico del calendario nacional y representa una oportunidad concreta para la reactivación comercial de pizzerías y casas de empanadas de todos los tamaños.
En ciudades como Mar del Plata, la promoción estará disponible en numerosos locales distribuidos por toda la ciudad, facilitando que los amantes de estas especialidades puedan disfrutar de las ofertas
Comercios adheridos en la ciudad
- Olavarría 3325 — Tel: 22363557854
- Gral. Roca 1272 — Tel: 2235787540
- Av. Constitución 4756 — Tel: 2235787540
- Rivadavia 3050 (Local 119) — Tel: 2235787540
- Av. Edison 2247 — Tel: 2235787540
- Almte. Brown 5778 — Tel: 02236035025
- Av. Carlos Tejedor 1081 — Tel: 01133827060
- Av. Juan Héctor Jara 1372 — Tel: 2233452308
- Maipú 3111 — Contacto: info@kentucky.com.ar
- Castelli 1398 — Tel: 11 7170-9700
- Córdoba 3502 — Tel: 2235110913
- Castelli 1474 — Tel: 2235110913
- Av. Constitución 4293 — Tel: 2235110913
- Dorrego & Necochea — Tel: 4752638
- Av. Juan B. Justo 1791 — Tel: 11 20304050 / 1153402680
- Av. Mario Bravo & Vergara — Tel: 223 355 3030
- Av. Juan B. Justo 854 — Tel: 223 355 3030
- Sta. Fe 2322 — Tel: 223 355 3030
- Av. Juan Héctor Jara 1230 — Tel: 223 355 3030
- Rawson 1774 — Tel: 2235656330
- Tucumán 2671 — Tel: 2235526298
- 20 de Septiembre 2501 — Tel: 2235824586
- Gascón 3602 — Tel: 2235824586
- Calle 12 N° 1338 — Tel: 2236042983
- Elcano 4594 — Tel: 2235508261
- San Martín 3001 — Tel: 2236776099
- Talcahuano 432 — Tel: 2236215042
- Av. Colón 1831 — Tel: 1153402680
- Rodríguez Peña 2646 — Tel: +54 9 2233 04-9717
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