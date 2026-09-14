Llega la Noche de la Pizza y la Empanada: dónde conseguir descuentos de hasta el 50%

El objetivo principal de esta acción es incentivar el consumo y brindar un impulso económico al sector gastronómico local.

El próximo martes 15 se celebrará la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, un evento gastronómico de gran tradición en Argentina organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

El objetivo principal de esta acción es incentivar el consumo y brindar un impulso económico al sector gastronómico local.

Durante toda la jornada, los comercios adheridos a esta iniciativa ofrecerán un 50% de descuento en pizzas y promociones especiales como 3x2 en empanadas. Estos beneficios estarán disponibles según las condiciones de cada establecimiento, ya sea para consumo en salón, retiro por mostrador o a través del servicio de delivery, aceptando diversos medios de pago.

El objetivo principal de esta acción es incentivar el consumo y brindar un impulso económico al sector gastronómico local, que ha mostrado un crecimiento sostenido en la convocatoria de este evento. En la edición anterior, participaron cerca de 1.500 comercios en todo el país, muchos de los cuales lograron duplicar e incluso triplicar sus ventas durante la jornada.

La Noche de la Pizza y la Empanada se ha consolidado como una de las fechas con mayor movimiento gastronómico del calendario nacional y representa una oportunidad concreta para la reactivación comercial de pizzerías y casas de empanadas de todos los tamaños.

En ciudades como Mar del Plata, la promoción estará disponible en numerosos locales distribuidos por toda la ciudad, facilitando que los amantes de estas especialidades puedan disfrutar de las ofertas

Comercios adheridos en la ciudad

Olavarría 3325 — Tel: 22363557854

Gral. Roca 1272 — Tel: 2235787540

Av. Constitución 4756 — Tel: 2235787540

Rivadavia 3050 (Local 119) — Tel: 2235787540

Av. Edison 2247 — Tel: 2235787540

Almte. Brown 5778 — Tel: 02236035025

Av. Carlos Tejedor 1081 — Tel: 01133827060

Av. Juan Héctor Jara 1372 — Tel: 2233452308

Maipú 3111 — Contacto: info@kentucky.com.ar

Castelli 1398 — Tel: 11 7170-9700

Córdoba 3502 — Tel: 2235110913

Castelli 1474 — Tel: 2235110913

Av. Constitución 4293 — Tel: 2235110913

Dorrego & Necochea — Tel: 4752638

Av. Juan B. Justo 1791 — Tel: 11 20304050 / 1153402680

Av. Mario Bravo & Vergara — Tel: 223 355 3030

Av. Juan B. Justo 854 — Tel: 223 355 3030

Sta. Fe 2322 — Tel: 223 355 3030

Av. Juan Héctor Jara 1230 — Tel: 223 355 3030