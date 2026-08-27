De Mar del Plata al mundo: quién es el chef que representará a la Argentina en Francia y España

El chef marplatense Lisandro Ciarlotti llevará la gastronomía de Mar del Plata y del país a Europa tras confirmarse su participación en dos destacados eventos gastronómicos en París y Vigo. Durante las jornadas internacionales, el cocinero utilizará al langostino patagónico como el producto estrella de todas sus presentaciones culinarias. La iniciativa busca posicionar los sabores emblemáticos del mar argentino en el mapa gourmet internacional mediante técnicas de cocina que respeten la materia prima.

El chef creció en Bariloche y se terminó afincando en Mar del Plata.

Lisandro Ciarlotti llevará el langostino patagónico a Europa

La ambiciosa gira europea se iniciará en la capital francesa en el marco de la "Argentina Week", evento que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Posteriormente, el cocinero marplatense se trasladará a España para sumarse a la prestigiosa Feria de Vigo durante las jornadas del 5 y 6 de octubre. En ambas citas internacionales, los profesionales del sector y el público asistente podrán degustar preparaciones autóctonas diseñadas exclusivamente por el profesional local.

El objetivo central de las demostraciones será exhibir la calidad natural del langostino atlántico evitando elaboraciones sofisticadas que opaquen su sabor original. El reconocido cocinero buscará que los comensales europeos reconozcan la textura y frescura características del insumo sin intervenciones excesivamente complejas: la propuesta priorizará un enfoque gastronómico centrado en resaltar las bondades del mar de la región patagónica y bonaerense.

El langostino patagónico se captura en las frías aguas del mar argentino.

El embajador de la cocina marplatense expresó la importancia de representar al país en escenarios de semejante nivel internacional. Asimismo, se busca abrir nuevos mercados de exportación para los productos pesqueros más representativos de la franja marítima nacional. Con este recorrido en agenda, Mar del Plata reafirma su estatus como polo gastronómico de excelencia dentro de la provincia de Buenos Aires. La presencia de la cocina local en el Viejo Continente promete generar un fuerte impacto mediático y potenciar el turismo receptor.